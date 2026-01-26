От звездных концертов до мирового чемпионата. «Роза Холл» в Сочи получил высшую отраслевую награду

Площадка стала победителем всероссийской премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч» (Russian Business Travel & MICE Award). Эта награда является одной из самых статусных в профессиональной среде, отмечающей достижения в сфере бизнес-путешествий и организации мероприятий. В 2025 году за звание лучших боролись 415 компаний из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана. По итогам экспертной оценки лидером в номинации «Лучший региональный конгрессно-выставочный центр России и стран ЕАЭС» стал многофункциональный комплекс «Роза Холл».

«Роза Холл» расположен в уникальной природной зоне: на берегу реки Мзымта, в окружении Кавказских гор и в непосредственной близости от отелей курорта «Роза Хутор». Такое удачное расположение значительно упрощает логистику и размещение участников масштабных событий.

Этот крупнейший в горном кластере Сочи конгрессно-концертный комплекс занимает общую площадь больше 10 тыс. квадратных метров и может единовременно вместить до 3 тыс. гостей. Пространства залов гибко трансформируются, что позволяет проводить мероприятия самых разных форматов — от всероссийских детских конкурсов до крупных деловых форумов и концертов мирового уровня.

«Роза Холл» создавался как универсальное пространство, способное отвечать разнообразным задачам. Возможность трансформации залов, современное техническое оснащение, удобная логистика делают его востребованной площадкой для проведения событий федерального и международного уровня, — отметила управляющий комплексом «Роза Холл» Елена Дегтярева.

Помимо основных залов, инфраструктура комплекса включает семь VIP-лож и переговорных комнат. «Роза Холл» регулярно принимает на своей сцене звезд российской эстрады, таких как Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Ани Лорак, EMIN, Елена Темникова, а также знаменитое «Снежное шоу» Славы Полунина. Одним из наиболее масштабных международных событий 2025 года, прошедших здесь, стал чемпионат мира по парикмахерскому искусству «Подиум планеты», который объединил больше 1200 профессионалов индустрии красоты из 45 стран.