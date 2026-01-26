В Славянске-на-Кубани обломки сбитых БПЛА повредили десять домов и два предприятия. Есть пострадавший

26 января глава Славянского района Роман Синяговский сообщил в своем телеграм-канале, что во время ночной атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани осколки дронов упали на территории 10 частных домов. Повреждены крыши, навесы, выбиты окна.



Также фрагменты беспилотников упали около двух предприятий Славянска-на-Кубани. Произошли возгорания, которые уже потушили. Пострадал человек. Его обследовали в больнице, в госпитализации он не нуждается.