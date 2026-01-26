В Славянске-на-Кубани обломки сбитых БПЛА повредили десять домов и два предприятия. Есть пострадавший

Краснодарский край

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Глава Славянского района отчитался о последствиях ночной атаки беспилотников

26 января глава Славянского района Роман Синяговский сообщил в своем телеграм-канале, что во время ночной атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани осколки дронов упали на территории 10 частных домов. Повреждены крыши, навесы, выбиты окна.

Также фрагменты беспилотников упали около двух предприятий Славянска-на-Кубани. Произошли возгорания, которые уже потушили. Пострадал человек. Его обследовали в больнице, в госпитализации он не нуждается.

В Северском районе Кубани обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП:

Сейчас на местах падения обломков дронов работают оперативные службы. Специалисты оценят ущерб, причиненный домам. Их хозяевам пообещали оказать необходимую поддержку.

По данным Минобороны России, всего за ночь 26 января над территорией Краснодарского края сбили 34 беспилотника.

Как писали Юга.ру, 25 января в Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ.

