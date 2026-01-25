В Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ

Краснодарский край

Распечатать

  • Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Абинском районе сбили беспилотник. Части дрона рухнули на территории двух школ

Днем 25 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Абинском районе обломки сбитого БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. Никто не пострадал.

Беспилотники 21 января атаковали порт Тамань:

Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и ЛЭП, идущие к котельной, расположенной рядом с общеобразовательной школой. Также в двух учреждениях выбило несколько окон.

Территорию оцепили. На месте работают оперативные и спецслужбы.

Как писали Юга.ру, 25 января в Северском районе Кубани обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП. Несколько поселков остались без света.

Абинский район Происшествия СВО Школа Школьники

Все материалы по теме:

Новости

Более 6 тыс. человек жителей Новороссийска 25 января остались без воды
В Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ
В Северском районе Кубани обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП. Один из поселков остался без света
«Утонули дороги, тротуары и парковки». В городах Кубани из-за ливней и таяния снега произошли подтопления
Авито планирует выйти на международный рынок с собственными ИТ-продуктами для бизнеса
Краснодарский книжный объявил набор заявок на участие в зин-фестивале

Лента новостей

Кто возглавит Анапу?
23 января, 14:20
Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
23 января, 16:44
У магазинов «Пятёрочка» в Краснодарском крае открываются электрозаправки
Финансовый коллапс
22 января, 10:00
Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ

Реклама на сайте