В Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ
В Абинском районе сбили беспилотник. Части дрона рухнули на территории двух школ
Днем 25 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Абинском районе обломки сбитого БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. Никто не пострадал.
Беспилотники 21 января атаковали порт Тамань:
Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и ЛЭП, идущие к котельной, расположенной рядом с общеобразовательной школой. Также в двух учреждениях выбило несколько окон.
Территорию оцепили. На месте работают оперативные и спецслужбы.
Как писали Юга.ру, 25 января в Северском районе Кубани обломки сбитых БПЛА повредили ЛЭП. Несколько поселков остались без света.
Все материалы по теме:
23 января, 14:20Кто возглавит Анапу?
Виталий Самарец — о кулуарных назначениях и том, как был единственным кандидатом в мэры курорта
22 января, 10:00Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ