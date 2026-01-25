В Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ

В Абинском районе сбили беспилотник. Части дрона рухнули на территории двух школ

Днем 25 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Абинском районе обломки сбитого БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. Никто не пострадал.

Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и ЛЭП, идущие к котельной, расположенной рядом с общеобразовательной школой. Также в двух учреждениях выбило несколько окон. Территорию оцепили. На месте работают оперативные и спецслужбы.