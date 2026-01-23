В российских школах уроки иностранного языка сократят в 5-7-х классах
В школах России преподавать иностранный язык для 5-7-х классов будут два раза в неделю, а общий объем изучения сократят на 102 часа
23 января ректор МПГУ Алексей Лубков сообщил «РИА Новости» сообщило, что с 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество уроков иностранного языка в 5-7-х классах.
Общий объем уменьшиться на 102 часа — с 510 до 408. Преподавать предмет будут два раза в неделю, а не три.
Читайте также:
По словам Лубкова, такая мера необходима для оптимизации нагрузки на школьников. При этом в 8-9-х классах количество уроков не изменится.
Напомним, законопроект о сокращении иностранного языка в школах в 2026 году появился в августе 2025 года.
Как писали Юга.ру, с 1 сентября 2026 года дисциплина о духовно-нравственных ценностях русской и российской цивилизации появится в программе для 5-х, 6-х и 7-х классов.