В российских школах уроки иностранного языка сократят в 5-7-х классах

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

В школах России преподавать иностранный язык для 5-7-х классов будут два раза в неделю, а общий объем изучения сократят на 102 часа

23 января ректор МПГУ Алексей Лубков сообщил «РИА Новости» сообщило, что с 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество уроков иностранного языка в 5-7-х классах.  

Общий объем уменьшиться на 102 часа — с 510 до 408. Преподавать предмет будут два раза в неделю, а не три. 

Читайте также:

По словам Лубкова, такая мера необходима для оптимизации нагрузки на школьников. При этом в 8-9-х классах количество уроков не изменится. 

Напомним, законопроект о сокращении иностранного языка в школах в 2026 году появился в августе 2025 года. 

Как писали Юга.ру, с 1 сентября 2026 года дисциплина о духовно-нравственных ценностях русской и российской цивилизации появится в программе для 5-х, 6-х и 7-х классов.

Дети Министерство образования и науки России Образование общество Школа Школьники

Новости

Циклон «Гарри» доберется до Краснодарского края. В регионе пройдет ледяной дождь
«Не надо было меня злить». Пенсионерка хочет засудить экс-главу Приморско-Ахтарского района
В российских школах уроки иностранного языка сократят в 5-7-х классах
Власти Ростовской области одобрили законопроект о продаже бензина по паспорту
Трасса М-4 «Дон» и другие платные дороги Краснодарского края подорожают в 2026 году 
В доход государства обратили имущество экс-главы Ростовского облсуда на сумму больше 150 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте