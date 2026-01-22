От iPhone до Infinix. Какие смартфоны чаще всего покупали в Краснодарском крае в 2025 году
Оператор связи рассказал, какие смартфоны выбирали жители Краснодарского края в 2025 году
На основе данных своей розничной сети МТС проанализировала продажи смартфонов в Краснодарском крае по итогам 2025 года. Абсолютными лидерами по количеству проданных устройств стали Xiaomi (25%) и Samsung (19%).
Xiaomi сохранил статус самого популярного бренда в России по количеству проданных аппаратов. Samsung показал самый значительный рост, увеличив свою долю как в штуках, так и в денежном выражении.
Несмотря на это, Apple остается лидером по выручке — на смартфоны этой марки пришлось более 30% всех продаж в денежном выражении. Самым востребованным флагманом стал iPhone 16 Pro Max 256 Гб.
В топ популярных у кубанцев брендов также вошли Huawei и Infinix.
Одной из ключевых тенденций года стал рост спроса на смартфоны среднего ценового сегмента (20–40 тыс. рублей). На эту категорию пришелся каждый пятый проданный в регионе аппарат. Одновременно вырос интерес к устройствам за 40–60 тыс. рублей, доля которых увеличилась с 4% до 5%.
При этом сегмент самых доступных смартфонов (до 10 тыс. рублей) остался самым объемным, составив более трети от всех продаж.