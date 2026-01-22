От iPhone до Infinix. Какие смартфоны чаще всего покупали в Краснодарском крае в 2025 году

На основе данных своей розничной сети МТС проанализировала продажи смартфонов в Краснодарском крае по итогам 2025 года. Абсолютными лидерами по количеству проданных устройств стали Xiaomi (25%) и Samsung (19%).

Xiaomi сохранил статус самого популярного бренда в России по количеству проданных аппаратов. Samsung показал самый значительный рост, увеличив свою долю как в штуках, так и в денежном выражении.