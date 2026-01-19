В популярных локациях Сириуса улучшили связь для туристов

По данным оператора, за время новогодних праздников турпоток в Сириусе вырос примерно на 30%. Гости курорта стали активнее звонить: в новогоднюю ночь в Сочи зафиксировали в 2,5 раза больше вызовов, чем год назад. Больше всего туристов приехало из Москвы и Ростовской области, а стандартная продолжительность их отдыха составила около трех дней.