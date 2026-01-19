В популярных локациях Сириуса улучшили связь для туристов

В разгар зимнего туристического сезона в самых популярных локациях Сириуса установили новые базовые станции

Инженеры МТС установили дополнительные базовые станции в нескольких зонах «Сочи Парка» и на территории отеля «Бархатные сезоны». Улучшения коснулись также набережной, Олимпийского проспекта, Екатерининского квартала, района музыкального фонтана и метеостанции.

По данным оператора, за время новогодних праздников турпоток в Сириусе вырос примерно на 30%. Гости курорта стали активнее звонить: в новогоднюю ночь в Сочи зафиксировали в 2,5 раза больше вызовов, чем год назад. Больше всего туристов приехало из Москвы и Ростовской области, а стандартная продолжительность их отдыха составила около трех дней.

Новые телеком-объекты должны улучшить качество голосовой связи, повысить скорость мобильного интернета и обеспечить стабильное подключение для большого числа отдыхающих.

