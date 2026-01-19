Власти потратят почти 2,3 миллиарда рублей на блокировку VPN и интернета с помощью ИИ

В 2026 году Роскомнадзор собирается создать систему на базе ИИ, которая будет ограничивать интернет-трафик

19 января Forbes со ссылкой на план цифровизации Роскомнадзора сообщил , что в 2026 году ведомство планирует создать систему фильтрации интернет-трафика с использованием инструментов машинного обучения. На развитие и внедрение этой технологии хотят направить 2,27 млрд рублей. По мнению экспертов, с помощью таких инструментов РКН сможет эффективнее блокировать запрещенные ресурсы и ограничивать работу VPN-сервисов.

Машинное обучение — технология, создающая алгоритмы, которые автоматически извлекают нужные знания из массивов данных. Сейчас российский трафик фильтруют так называемые технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Они позволяют блокировать доступ к запрещенным ресурсам с помощью DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика по содержимому пакетов). ТСПУ размещены на сетях операторов связи согласно закону о «суверенном интернете». РКН самостоятельно устанавливает и обслуживает эти технические средства.

В июне 2025 года замглавы РКН Олег Терляков рассказывал в интервью «Известям», что с помощью ТСПУ в России заблокировали более 1 млн запрещенных ресурсов. За день технология ограничивает доступ к 5,5 тыс. новым сетевым адресам и доменам.



Как объяснил Forbes эксперт Алексей Лукацкий, новая инициатива предполагает обновление этой системы. Если DPI работает по жестким правилам, то машинное обучение позволяет алгоритмам «угадывать» тип трафика, даже если он зашифрован или маскируется.

Партнер Comnews Research Леонид Коник считает, что алгоритм будет отслеживать «зеркала» запрещенных сайтов через анализ слов и фраз. Это позволит блокировать не только ресурсы, но и тех, кто их цитирует.

Напомним, что ранее в Госдуме заявляли, что в РФ в 2026 году не будут блокировать VPN.