Генпрокуратура добилась конфискации имущества экс-мэра Сочи и его сообщников на 1,6 млрд рублей

  • Алексей Копайгородский © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Алексей Копайгородский © Фото Елены Синеок, Юга.ру

У бывшего градоначальника Сочи изъяли коллекции часов, элитную недвижимость и больше 1,5 млрд рублей

16 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и вынес решение об обращении в доход государства собственности, связанной с бывшим мэром курорта Алексеем Копайгородским. Конфискации подверглось имущество на общую сумму 1 млрд 673 миллиона рублей, принадлежавшее не только самому арестованному экс-чиновнику, но и его супруге, а также десяти другим лицам.

В список конфискованного вошли:

  • больше 50 объектов недвижимости;
  • 15 земельных участков;
  • 10 автомобилей;
  • 84 млн 630 тыс. 374 рублей и 40 тыс. долларов США;
  • коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши общей стоимостью больше 108 млн рублей.

В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов:

Кроме того, с ответчиков взыскали 215 млн 237 тыс. 998 рублей. Именно в эту сумму оценили имущество, которое фигуранты дела успели реализовать до момента подачи иска.

По анным «Коммерсанта», в перечне изымаемой недвижимости фигурируют квартира в историческом центре Санкт-Петербурга рядом с Эрмитажем, две квартиры в престижных районах Москвы и девять апартаментов в центральной части Сочи. Во время обысков у Копайгородских обнаружили не только коллекции часов и ювелирных украшений, но и собрание дорогих вин, а также представляющее культурную ценность ружье из дамасской стали, изготовленное в начале XIX века.

Напомним, 25 сентября 2024 года РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия. При этом не уточнялось, какой статус имеет бывший глава курорта — подозреваемого или свидетеля.

Как писали Юга.ру, бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию.

