В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии

В Краснодаре бывший директор детского центра планировал собрать 1,5 млн рублей, которые были выделены на премии сотрудников

16 января объединенна пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в кубанской стлице вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководства местного детского центра. Экс-руководителя признали виновными в незаконном отборе денежных средств у подчиненных, которые начислили в качестве премий.

Владимира Щебетуна и его заместительницу Анну Москаленко привлекли к ответственности за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

На заседании суда было доказано, что Владимир Щебетун потребовал передать ему деньги, которые предназначались сотрудникам в качестве новогодних премий. Всего он хотел собрать 1,5 млн рублей.