В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии
В Краснодаре бывший директор детского центра планировал собрать 1,5 млн рублей, которые были выделены на премии сотрудников
16 января объединенна пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в кубанской стлице вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководства местного детского центра. Экс-руководителя признали виновными в незаконном отборе денежных средств у подчиненных, которые начислили в качестве премий.
Владимира Щебетуна и его заместительницу Анну Москаленко привлекли к ответственности за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
На заседании суда было доказано, что Владимир Щебетун потребовал передать ему деньги, которые предназначались сотрудникам в качестве новогодних премий. Всего он хотел собрать 1,5 млн рублей.
Читайте также:
Исполнителем он назначил свою заместительницу Анну Москаленко, угрожая в случае отказа создать педагогическому коллективу проблемы на работе.
Москаленко в конце декабря 2024 года сумела собрать 494 тыс. рублей. После этого она добавила 6 тыс. рублей личных средств и передала собранную сумму директору. Оставшуюся часть требуемых денег собрать не удалось.
По итогам суда Щебетуна приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Анне Москаленко назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Как писали Юаг.ру, жителя Краснодарского края оштрафовали за сохраненную фотографию в соцсетях.