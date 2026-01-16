Топ-6 компаний для первой работы. Где хотят строить карьеру российские студенты?

Эксперты выяснили, в каких компаниях хотят начать карьеру российские выпускники

Исследователи Высшей школы экономики выяснили, в каких компаниях мечтает работать молодежь. В опросах и интервью участвовали более 2600 школьников, студентов, участников олимпиад из всех регионов страны.

Чаще всего респонденты называли желаемым первым местом работы Сбер — такой ответ дали 57%. Также в топ вошли крупнейшие российские ИТ-компании, банки и цифровые ритейлеры: Яндекс (51%),

(51%), Т-банк (42%),

(42%), Wildberries (37%),

(37%), Ozon (35%),

(35%), VK (34%).

