Топ-6 компаний для первой работы. Где хотят строить карьеру российские студенты?
Эксперты выяснили, в каких компаниях хотят начать карьеру российские выпускники
Исследователи Высшей школы экономики выяснили, в каких компаниях мечтает работать молодежь. В опросах и интервью участвовали более 2600 школьников, студентов, участников олимпиад из всех регионов страны.
Чаще всего респонденты называли желаемым первым местом работы Сбер — такой ответ дали 57%. Также в топ вошли крупнейшие российские ИТ-компании, банки и цифровые ритейлеры:
- Яндекс (51%),
- Т-банк (42%),
- Wildberries (37%),
- Ozon (35%),
- VK (34%).
Исследование подтвердило, что в самом начале карьеры молодежь хочет работать в крупных компаниях и с влияющими на социально-экономическое развитие всей страны проектами. Помимо традиционно самого важного параметра для всех возрастов — высокой зарплаты — им нужна поддержка руководства (50%), комфортная рабочая среда (48%), ощущение значимости своей работы (34%) и рост в профессии».
Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова:
«Все важнее в 2026 году становится влияние бизнеса и госорганизаций на формирование и качество рынка труда южного макрорегиона. Работодатели создают спецкурсы с вузами и колледжами, программы стажировок, наставничества, собственные университеты. Мы работаем по всем этим направлениям со всеми крупными образовательными учреждениями юга России, делимся опытом на профильных конференциях и форумах. В ближайшие годы компании любого масштаба будут все сильнее заинтересованы в креативных, амбициозных и способных к быстрым изменениям сотрудниках.
Тем, кто сейчас только определяется с профессией, дам совет: выбрать вуз или колледж, который прямо сейчас хотите окончить, а после уже поэтапно наращивать компетенции под задачу работодателя или проекта».