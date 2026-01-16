Топ-6 компаний для первой работы. Где хотят строить карьеру российские студенты?

Эксперты выяснили, в каких компаниях хотят начать карьеру российские выпускники

Исследователи Высшей школы экономики выяснили, в каких компаниях мечтает работать молодежь. В опросах и интервью участвовали более 2600 школьников, студентов, участников олимпиад из всех регионов страны.

Чаще всего респонденты называли желаемым первым местом работы Сбер — такой ответ дали 57%. Также в топ вошли крупнейшие российские ИТ-компании, банки и цифровые ритейлеры:

  • Яндекс (51%),
  • Т-банк (42%),
  • Wildberries (37%),
  • Ozon (35%),
  • VK (34%).

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»:

Исследование подтвердило, что в самом начале карьеры молодежь хочет работать в крупных компаниях и с влияющими на социально-экономическое развитие всей страны проектами. Помимо традиционно самого важного параметра для всех возрастов — высокой зарплаты — им нужна поддержка руководства (50%), комфортная рабочая среда (48%), ощущение значимости своей работы (34%) и рост в профессии».

Зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова:

«Все важнее в 2026 году становится влияние бизнеса и госорганизаций на формирование и качество рынка труда южного макрорегиона. Работодатели создают спецкурсы с вузами и колледжами, программы стажировок, наставничества, собственные университеты. Мы работаем по всем этим направлениям со всеми крупными образовательными учреждениями юга России, делимся опытом на профильных конференциях и форумах. В ближайшие годы компании любого масштаба будут все сильнее заинтересованы в креативных, амбициозных и способных к быстрым изменениям сотрудниках.

Тем, кто сейчас только определяется с профессией, дам совет: выбрать вуз или колледж, который прямо сейчас хотите окончить, а после уже поэтапно наращивать компетенции под задачу работодателя или проекта».

Читайте также: От года до трех лет. Минздрав назначил сроки отработки для выпускников медвузов и ординатуры.

