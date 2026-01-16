Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок для пенсионеров

Карта «Почетный пенсионер» банка Уралсиб заняла второе место в рейтинге лучших карт для пенсионеров в декабре 2025 года

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики рассмотрели наиболее выгодные предложения банков страны из топ-100 по активам на 1 ноября 2025 года.

При составлении рейтинга аналитики портала учли: ставку кешбэка на все покупки и в специальных категориях и его ежемесячный лимит;

правила обмена бонусов на рубли и обменный курс;

наличие и размер приветственных бонусов за перевод пенсии в банк;

процентную ставку на остаток на карточном счете;

условия перевода средств в другие банки и снятия наличных;

онлайн-оформление и доставку карты;

страхование средств карты от мошенников. Карта «Почетный пенсионер» включает бесплатное обслуживание, возможность получения до 4,5% годовых на остаток средств (при условии поступлений пенсионных выплат на счет), кешбэк до 30% за покупки у партнеров*. Снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно бесплатно**.

Узнать подробности о карте «Почетный пенсионер» можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка.

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». **При сумме операции до 300 тыс. рублей (включительно) в месяц.