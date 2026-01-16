«Голодные игры» за французский престол. В Краснодаре пройдет лекция о Столетней войне

Столетняя война — самый знаковый конфликт Средневековья. Он длился примерно с 1337 по 1453 год. В войне участвовали Англия с союзниками, с одной стороны, и Франция с союзниками, с другой.

Лекция состоится 18 января в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.