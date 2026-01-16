«Голодные игры» за французский престол. В Краснодаре пройдет лекция о Столетней войне
В Краснодаре продолжается цикл лекций по всемирной истории (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 18 января лекцию «Столетняя война». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
Программа:
- действительно ли война шла 100 лет;
- какие изменения за время конфликта произошли в военном деле;
- как чума, буря, набеги пиратов и несколько десятков народных восстаний влияли на боевые действия;
- кто такая Жанна Д`Арк и какова ее роль в войне;
- как связана с конфликтом война Алой и Белой роз.
Искусство гедонизма:
Столетняя война — самый знаковый конфликт Средневековья. Он длился примерно с 1337 по 1453 год. В войне участвовали Англия с союзниками, с одной стороны, и Франция с союзниками, с другой.
Лекция состоится 18 января в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара с 15 января будут показывать фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе.
Вчера, 18:10Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Вчера, 15:02Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Что происходит в Краснодаре из-за таяния снега?