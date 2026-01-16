«Голодные игры» за французский престол. В Краснодаре пройдет лекция о Столетней войне

Краснодарский край

В Краснодаре продолжается цикл лекций по всемирной истории (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 18 января лекцию «Столетняя война». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • действительно ли война шла 100 лет;
  • какие изменения за время конфликта произошли в военном деле;
  • как чума, буря, набеги пиратов и несколько десятков народных восстаний влияли на боевые действия;
  • кто такая Жанна Д`Арк и какова ее роль в войне;
  • как связана с конфликтом война Алой и Белой роз.

Искусство гедонизма:

Столетняя война — самый знаковый конфликт Средневековья. Он длился примерно с 1337 по 1453 год. В войне участвовали Англия с союзниками, с одной стороны, и Франция с союзниками, с другой.

Лекция состоится 18 января в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара с 15 января будут показывать фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе.

