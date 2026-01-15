В Краснодаре пройдет палеонтологическая ярмарка. Можно будет купить минералы, окаменелые зубы рыб и другие древности

В краснодарской галерее «Палеоведка» состоится ярмарка-продажа минералов и окаменелостей (0+)

Краснодарский клуб палеонтологии «Палеоведка» анонсировал на 17 января ярмарку-продажу минералов и окаменелостей. Образцы будут представлены вне витрин — их можно будет взять в руки, рассмотреть вблизи, сравнить. 

Помимо минералов можно будет найти аммониты, зубы древних рыб и другие находки. Ярмарка рассчитана на тех, кто только начинает знакомиться с палеонтологией и хочет выбрать «свой небольшой фрагмент истории Земли»

Все экземпляры будут разложены по зонам с фиксированной ценой — 100, 250 и 500 рублей. 

Ярмарка состоится 17 января с 14:00 до 16:00 в галерее «Палеоведка» на улице Красных Партизан, 1/4, корпус 21. Вход свободный. 

Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита.

