В Краснодаре пройдет палеонтологическая ярмарка. Можно будет купить минералы, окаменелые зубы рыб и другие древности

Краснодарский клуб палеонтологии «Палеоведка» анонсировал на 17 января ярмарку-продажу минералов и окаменелостей. Образцы будут представлены вне витрин — их можно будет взять в руки, рассмотреть вблизи, сравнить.

Помимо минералов можно будет найти аммониты, зубы древних рыб и другие находки. Ярмарка рассчитана на тех, кто только начинает знакомиться с палеонтологией и хочет выбрать «свой небольшой фрагмент истории Земли».