В Краснодаре пройдет палеонтологическая ярмарка. Можно будет купить минералы, окаменелые зубы рыб и другие древности

В краснодарской галерее «Палеоведка» состоится ярмарка-продажа минералов и окаменелостей (0+)
Краснодарский клуб палеонтологии «Палеоведка» анонсировал на 17 января ярмарку-продажу минералов и окаменелостей. Образцы будут представлены вне витрин — их можно будет взять в руки, рассмотреть вблизи, сравнить.
Помимо минералов можно будет найти аммониты, зубы древних рыб и другие находки. Ярмарка рассчитана на тех, кто только начинает знакомиться с палеонтологией и хочет выбрать «свой небольшой фрагмент истории Земли».
Все экземпляры будут разложены по зонам с фиксированной ценой — 100, 250 и 500 рублей.
Ярмарка состоится 17 января с 14:00 до 16:00 в галерее «Палеоведка» на улице Красных Партизан, 1/4, корпус 21. Вход свободный.
