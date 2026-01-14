За 2025 год Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза

Автокредитный портфель банка Уралсиб по итогам 2025 года вырос в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом

Автокредитный портфель банка Уралсиб на 1 января 2026 года составил 81 млрд рублей. Объем займов на покупку машин за 2025 год увеличился на 26% по сравнению с 2024 годом — до 57 млрд рублей.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом и премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров банка, а также в офисе Уралсиба.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте Уралсиба. узнать подробности, условия автокредитования и перечень автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.