В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение фильма «Земля Эльзы»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре покажут фильм, основанный на пьесе Ярославы Пулинович (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 17 января просмотр и обсуждение фильма «Земля Эльзы». Встречу проведет кинооператор, режиссер, член Союза кинематографистов РФ Юрий Архангельский.

Это российская драма по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Эльза и Леонид, чей возраст перевалил за 70, встретились и осмелились снова влюбиться. Она недавно потеряла мужа по неписаным законам их алтайской общины обязана носить траур. Однако женщина находит утешение не в одиночестве, а в чувствах.

Читайте также:

Их решение не «доживать», а жить — полно, страстно и вопреки — вызывает непонимание и яростное сопротивление. Родные и знакомые, ополчившиеся против этого позднего чувства, объявляют войну не просто отношениям, а самой возможности личного выбора в преклонном возрасте.

Показ пройдет 17 января в 18:00 на улице Ишунина, 2. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре запустили новый киноклуб. Зрители смогут предлагать фильмы.

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения

Новости

Мэрия Ставрополя отказалась присвоить скверу имя Михаила Горбачева
В Москве задержали жительницу Ингушетии, сбежавшую от домашнего насилия. Ее хотят выдать родственникам
«Дороги стали зоной повышенной опасности». Более 120 краснодарцев пострадали из-за снегопада и гололеда
Из аэропорта Краснодара уже сутки не могут вылететь 4 международных рейса
В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение фильма «Земля Эльзы»
В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе

Лента новостей

Реклама на сайте