В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение фильма «Земля Эльзы»

Это российская драма по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Эльза и Леонид, чей возраст перевалил за 70, встретились и осмелились снова влюбиться. Она недавно потеряла мужа по неписаным законам их алтайской общины обязана носить траур. Однако женщина находит утешение не в одиночестве, а в чувствах.

Их решение не «доживать», а жить — полно, страстно и вопреки — вызывает непонимание и яростное сопротивление. Родные и знакомые, ополчившиеся против этого позднего чувства, объявляют войну не просто отношениям, а самой возможности личного выбора в преклонном возрасте.

Показ пройдет 17 января в 18:00 на улице Ишунина, 2. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.