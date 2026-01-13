Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 дебетовок с кешбэком за оплату топлива

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с бесплатным обслуживанием и кэшбэком за оплату топлива

Исследование подготовили аналитики Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков, актуальные на 23 декабря 2025 года.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.