«Роза Хутор» провела новогодние каникулы с аншлагом. Загрузка отелей в праздники превысила 80%

Старт катания, первоначально отложенный из-за аномально малоснежного начала зимы, в итоге состоялся 29 декабря. Как отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов, последующие обильные снегопады стали настоящим подарком для курорта, принеся за 20 дней около полутора месячных норм осадков.

Горный курорт «Роза Хутор» успешно стартовал в зимнем сезоне 2025/2026, встретив новогодние каникулы высокими показателями туристической активности. Средняя загрузка отелей в праздничный период колебалась на уровне 80-86%. За время продолжительных выходных на курорте продали 100 тыс. ски-пассов и билетов на прогулочные подъемники.

«Погода в начале сезона преподнесла немало сюрпризов. Несмотря на это, в каникулы курорт по традиции обеспечил самую большую зону катания в стране — больше 65 километров горнолыжных трасс. Огромное внимание традиционно уделяется безопасности катания. Так, за праздничные выходные противолавинные пушки «Роза Хутор» сделали 550 выстрелов, спущено 169 принудительных лавин, их примерный объем — 170 тыс. кубометров снега», — рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов.

Помимо идеальных условий для катания, курорт представил гостям ряд новых коммерческих предложений. Ключевой новинкой сезона стала обновленная программа лояльности «Роза Бонус». Теперь при покупке ски-пасса его полная стоимость зачисляется на личный счет гостя в виде бонусных баллов (1 балл = 1 рубль). Накопленные баллы можно потратить на оплату до 20% стоимости самых востребованных услуг: от питания в ресторанах и аренды снаряжения до уроков в горнолыжной школе и посещения достопримечательностей, таких как парк альпак «Пача Мама» или Музей археологии.

Для юных горнолыжников с 12 января доступен абонемент «Горный кристалл». Этот продукт позволяет детям от 7 до 14 лет за фиксированную сумму кататься пять дней на «Роза Хутор» и еще десять дней — на любом из партнерских курортов от Москвы до Сахалина.

Для дебютантов горных лыж и сноуборда курорт разработал тариф «Начинаем кататься на Роза Хутор ALL INCLUSIVE». Он включает не только ски-пасс и прокат полного комплекта экипировки (от ботинок и лыж до верхней одежды и аксессуаров), но и обязательное двухчасовое занятие в группе под руководством сертифицированного инструктора. Все тренера местной горнолыжной школы обладают высшим рейтингом «Звезда качества» Национальной лиги инструкторов.

В оставшейся части сезона гостей «Роза Хутор» ждет насыщенная событийная программа. Курорт традиционно станет площадкой для крупных спортивных и музыкальных фестивалей, таких как РОЗАФЕСТ (24 января — 1 февраля) и New Star Camp (23–29 марта), а также примет этап Кубка России по сноуборду в марте 2026 года.