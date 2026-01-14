Искусство гедонизма. В Краснодаре расскажут, как получать больше удовольствия от жизни
Художница расскажет, как сделать так, чтобы каждый день ощущался как маленький праздник (12+)
Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 16 января лекцию «Искусство гедонизма, или Как получать больше удовольствия от жизни». Встречу проведет художница и экопредпринимательница Лана Эннс.
Программа:
- что такое гедонизм и может ли он быть осознанным;
- как получать удовольствие на работе и в быту и жить более наполненную и удовлетворенную жизнь;
- типы и виды удовольствий, приемы, как радоваться простым вещам каждый день.
Гедонизм — философское учение, согласно которому высшее благо, смысл жизни и главная цель человеческого бытия заключаются в получении удовольствия и наслаждения, а также в избегании боли и страданий. Он возник в античности, его основатель Аристипп считал высшим благом телесные удовольствия. Гедонизм не предписывает конкретных действий, но утверждает, что все ценности — лишь средства для достижения наслаждения.
Лекция пройдет 16 января в 19:00 в центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 400 рублей.
