Фирма-ремонтник Тургеневского моста в Краснодаре получила штраф 4,5 млн рублей за срыв сроков
Подрядчик, ремонтирующий Тургеневский мост, не выполнил свои обязательства в срок
12 января портал 93.ру сообщил, что в Краснодаре на подрядную организацию «Основа», делающую капитальный ремонт Тургеневского моста, наложили штраф. Сумма взыскания составила 4 млн 479 тыс. 419 рублей.
Причиной стало нарушение сроков выполнения работ на втором этапе реконструкции объекта. Информация о претензии доступна на портале госзакупок.
Напомним, ООО «Основа» является единственным исполнителем работ по восстановлению Тургеневского моста. Общая стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей.
Примечательно, что «Основа» оказалась единственным участником конкурса на проведение ремонта. Владелец компании — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко.
Ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.
Завершить все работы на объекте планируют в середине 2026 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2026 году на ремонт дорог потратят 805 млн рублей.