Фирма-ремонтник Тургеневского моста в Краснодаре получила штраф 4,5 млн рублей за срыв сроков

Краснодарский край

Распечатать

  • Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Подрядчик, ремонтирующий Тургеневский мост, не выполнил свои обязательства в срок

12 января портал 93.ру сообщил, что в Краснодаре на подрядную организацию «Основа», делающую капитальный ремонт Тургеневского моста, наложили штраф. Сумма взыскания составила 4 млн 479 тыс. 419 рублей.

Причиной стало нарушение сроков выполнения работ на втором этапе реконструкции объекта. Информация о претензии доступна на портале госзакупок.

Читайте также:

Напомним, ООО «Основа» является единственным исполнителем работ по восстановлению Тургеневского моста. Общая стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей.

Примечательно, что «Основа» оказалась единственным участником конкурса на проведение ремонта. Владелец компании — депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко.

Ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжаются до сих пор. Жители Адыгеи ожидали заторы в поселке Яблоновском и просили властей организовать объезд.

Завершить все работы на объекте планируют в середине 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2026 году на ремонт дорог потратят 805 млн рублей. 

Деньги Дороги Строительство Суд Тургеневский мост

Новости

Мэрия Краснодара заплатила за содержание улиц и дорог 700 млн рублей в 2026 году. На что пойдут деньги?
Повреждены дома и промпредприятия. В Таганроге ввели режим ЧС и свободное посещение школ после атаки БПЛА
В Краснодарском крае прокуратура начала проверку из-за некачественной уборки снега
В Краснодаре запустили новый киноклуб: зрители смогут предлагать фильмы, а обсуждения будет вести главред Юга.ру
В Краснодаре при подключении новостроек к электричеству украли 73,6% энергии
Краснодарский фонд «Открытая среда» запустил интерактивный телеграм-бот об инклюзии и аутизме

Лента новостей

Реклама на сайте