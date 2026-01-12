Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила декабрьский рейтинг дебетовок
Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место в рейтинге лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, кешбэком и процентами на остаток средств
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 ноября 2025 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.
При составлении рейтинга эксперты учли такие параметры, как:
- стоимость обслуживания карты;
- размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит;
- правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли;
- наличие и размер процентов на остаток средств;
- онлайн-оформление;
- доставку курьером;
- скидки.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности можно узнать на сайте.
