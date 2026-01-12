Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила декабрьский рейтинг дебетовок

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieua
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла первое место в рейтинге лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, кешбэком и процентами на остаток средств

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по активам (на 1 ноября 2025 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Читайте также:

При составлении рейтинга эксперты учли такие параметры, как:

  • стоимость обслуживания карты;
  • размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит;
  • правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли;
  • наличие и размер процентов на остаток средств;
  • онлайн-оформление;
  • доставку курьером;
  • скидки.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), возможность онлайн-заказа и доставки на дом. 

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности можно узнать на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги карты Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?» Краснодарцы пожаловались на нечищеные дороги
В Краснодаре пройдут крещенские купания. Делимся списком адресов
Следующие 12-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2032 году
Roblox останется заблокированным в России. Роскомнадзор не видит причин снимать ограничения
Жители разных районов Краснодарского края обнаружили тысячи трупов голубей. Минприроды выяснило причину
Спрос на туры в Краснодарский край снизился на 15% из-за разлива нефти

Лента новостей

Реклама на сайте