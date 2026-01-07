В Сочи дети массово отравились во время спортивных сборов. Прокуратура начала проверку

Краснодарский край

Прокуратура Сочи организовала проверку после массового отравления детей в одной из гостиниц

7 января «Осторожно, новости» сообщили, что около 50 детей несколько дней назад приехали в Лазаревский район Сочи на спортивные сборы. Они остановились в гостинице в поселке Лоо. 

По словам родителей, позже половина детей почувствовали себя плохо — у них разболелись животы и началась рвота. Родственники переживают, что детям не смогут оказать необходимую помощь. Родители добавили, что пострадавших может быть больше, так как в гостинице находились и другие спортсмены.

В тот же день на происшествие отреагировала прокуратура Краснодарского края и сообщила, что начала проверку. По данным ведомства, в гостинце поселке Лоо отравились дети в возрасте 10-12 лет, которые приехали на соревнования по регби. 

В прокуратуре отметили, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, а их «госпитализация не потребовалась».

Как писали Юга.ру, Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре пяти торговых марок.

