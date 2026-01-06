В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Улиссу» Джойса

В краснодарском книжном прочитают и обсудят роман Джеймса Джойса «Улисс» (12+)

Участники вместе прочитают две первые главы. Они поговорят о том, зачем писатель создал произведение и в чем смысл его названия.

Книжный магазин «Чарли» анонсировал на 12 января встречу клуба медленного чтения. Она будет посвящена роману Джеймса Джойса «Улисс».

«Улисс» — знаковое произведение литературы модернизма. Впервые опубликовано целиком в 1922 году. Джойса описывает один день из жизни дублинского обывателя Леопольда Блума.

Книга знаменита использованием техники «потока сознания», обилием аллюзий, каламбуров и лингвистических экспериментов. Каждый эпизод написан в разном стиле и соотносится с определенным органом тела, искусством или цветом.

«Улисс» считается одним из самых сложных и в то же время влиятельных романов XX века, изменившим представление о форме и возможностях художественного текста.

Мероприятие состоится 12 января в 19:00 по улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.