В Японском саду в парке «Краснодар» пройдет лекция об аниме для детей разного возраста

Кадр из трейлера к аниме «Ходячий замок» © Скриншот видео с Rutube-канала «Юмор ,Приколы .Трейлеры и многое другое на канале»

В Японском саду исследователь анимации расскажет об аниме, которые можно смотреть с ребенком любого возраста. По билету на лекцию можно пройти в сад без очереди (6+)

Японский сад в парке «Краснодар» анонсировал на 9 января лекцию «Аниме для малышей: что посмотреть с ребенком от нуля до подросткового возраста». «Из-за своего разнообразия и культурной специфики японская анимация часто становится предметом споров. Существует устойчивый стереотип, будто кроме мультфильмов Хаяо Миядзаки другие японские мультфильмы слишком жестокие, шумные и странные — и потому подходят скорее взрослым, чем детям. Но это далеко не так», — заявили организаторы.

Журналист, исследователь анимации, автор канала «Аниматик» и лектор киноклуба сети кинотеатров «Монитор» Владислав Балабанов расскажет, какие мультфильмы смотрят японские дети, какие темы и ценности в них заложены. Помимо этого, участники познакомятся с аниме, которые можно смотреть с ребенком любого возраста, и посмотрят видеоряд по теме лекции. Лекция состоится 9 января в 15:00 и продлится два часа. Стоимость билета — 1500 рублей. Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон. После лекции посещение Японского сада не ограничено по времени.