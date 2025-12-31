Персональный помощник от Авито. Платформа запустила тестирование ИИ-ассистентов для подбора товаров и аналитики продаж

Технологическая платформа Авито начала тестирование двух ИИ-ассистентов: Ави для покупателей и Ави Pro для профессиональных продавцов

Ави Pro фокусируется на аналитике и эффективности бизнеса. Он изучает статистику объявлений, объясняет изменения ключевых показателей с учетом рыночных трендов и дает рекомендации по повышению продаж. В перспективе его возможности расширятся до автоматического создания описаний и массового управления контентом.

Ассистент Ави предназначен для помощи в подборе товаров. Он понимает как конкретные, так и размытые запросы на естественном языке, способен сравнивать варианты, объяснять их различия и рекомендовать сопутствующие товары, свободно переключаясь между категориями — от автомобилей до электроники.

Платформа Авито приступила к пилотному запуску двух диалоговых ИИ-ассистентов, предназначенных для разных категорий пользователей. Для рядовых покупателей создан помощник Ави, для бизнеса — Ави Pro. Тестирование проходит в ограниченном режиме, а общие инвестиции в проект в 2026 году оцениваются в 1 млрд рублей.

«Каждый день на Авито происходят миллионы хороших историй: удачные находки, выгодные сделки, нужные услуги. Ассистенты помогут таким историям случаться чаще. Для Авито диалоговый интерфейс — это новый уровень пользовательского пути. Он сократит количество действий до решения задачи, повысит конверсию в успешные сделки и позволит платформе лучше понимать намерения пользователя. Для бизнеса это стратегический переход: Авито становится совсем персонализированным, ориентированным на быстрое решение самых разных потребностей пользователей», — рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев.

Запросы аудитории

Исследования компании выявили значительный запрос на такие инструменты: 43% покупателей готовы доверить выбор товара цифровому ассистенту, а 24% профессиональных продавцов уже пользуются сторонними ИИ-сервисами, но сталкиваются с их недостаточной адаптацией к логике платформы.

Возможности ассистентов

Технологической основой ассистентов является система специализированных ИИ-агентов, где каждый отвечает за свою задачу — от классификации запроса до генерации стилизованного ответа. Это позволяет оптимизировать обработку миллионов запросов. В будущем Авито планирует полностью перевести сервисы на собственные модели, обученные на уникальных данных платформы, что должно обеспечить высокую точность рекомендаций.

Как работает технология

Ассистенты работают на системе специализированных ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за свою часть задачи: подбор вариантов, уточнение параметров, анализ статистики и так далее. Запрос автоматически передается нужному агенту в зависимости от контекста — если пользователь переключается в поиске, например, с автомобилей на кроссовки, система автоматически перенаправляет его к нужному ИИ-помощнику.

Ответ может проходить через несколько этапов: один агент формирует содержание, другой — оптимизирует стиль, третий — проверяет контекст. Такая система помогает оптимизировать нагрузку при обработке миллионов запросов и давать более качественные и корректные ответы.

Планы развития

В рамках дорожной карты развития в 2026 году ассистенты получат новые функции: поиск по фото и голосовое управление для покупателей, а также расширенные инструменты аналитики и мониторинга для продавцов. Системы также научатся запоминать историю диалогов и предпочтения пользователей для более персонализированного обслуживания.