В Краснодарском крае новогодняя ночь будет морозная и заснеженная

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 31 декабря и 1 января

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани до конца суток 31 декабря действует штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют гололед и ветер с порывами 20-25 м/с, мокрый снег, дождь со снегом и очень сильный снег. На дорогах ожидается метель и снежные заносы.



После прохождения фронтального раздела в регионе ожидается мороз. Температура воздуха ночью с 31 декабря на 1 января составит от -10 °С до -5 °С, при прояснении — до -15 °С. Днем 31 декабря — от -3 °С до 2 °С, 1 января — от -5 °С до 0 °С.

По данным синоптиков, в горах ночью и днем 31 декабря мороз окрепнет до -13 °С, а 1 января — до -15 °С.



На Черноморском побережье прогнозируют дождь, мокрый снег и снег, местами сильный. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12-14 м/с, а ночью — 18-23 м/с. Днем 31 декабря потеплеет до 5 °С, а ночью 1 января похолодает до -6 °С, днем 1 января — от -1 °С до 4 °С.



В Краснодаре температура воздуха днем 31 декабря — 0 °С. Ночью 1 января ударит мороз в -8 °С, днем будет около -1 °С.