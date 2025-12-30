Узнали, как будут работать парк «Краснодар» и Японский сад в новогодние праздники
Публикуем график работы парка «Краснодар» и Японского сада 31 декабря и 1-2 января
В телеграм-канале парка «Краснодар» сообщили график работы зоны отдыха и заведений в праздничные дни.
31 декабря новогодняя иллюминация будет работать до 1:30, 1 января — с 5:00 до 8:00 и вечером. Спортивный парк 31 декабря будет открыт с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной, а 2 января с 8:00 до 22:00.
Режим работы кафе и ресторанов:
- ресторан Amavi 31 декабря будет работать с 12:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 00:00, 2 января — с 11:00 до 00:00;
- кафе «Краснодар» 31 декабря работает с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 00:00, 2 января — с 9:00 до 00:00;
- Burger Bar Krasnodar 31 декабря откроется в 11:00 и закрывается в 18:00, 1 и 2 января — в 11:00 и 23:00;
- кофейня «1.62» и кафе « Оттенок» 31 декабря работать не будут, 1 января откроются в 13:00 и проработают до 22:00, 2 января — с 10:00 до 22:00;
- киоски быстрого питания 31 декабря будут работать с 9:00 до 18:00, 1 января — с 10:00 до 22:00 и 23:00, 2 января — с 9:00 до 22:00 и 23:00.
Без «Аватара» и «Зверополиса»:
Также пресс-служба сообщила о режиме работы Японского сада и заведений в нем на новогодних каникулах.
31 декабря сад будет открыт с 8:00 до 18:30, выдача QR-кодов — до 16:30. 1 января двери откроются в 10:30 и закроются в 23:30, 2 января зона отдыха работает с 8:00 до 23:30.
Режим работы заведений:
- ресторан Ryotei 31 декабря работает с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 23:00, 2 января — с 9:00 до 23:00;
- кофейня Kissaten 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 23:00, 2 января — с 8:00 до 22:30;
- чайная «Каппу Ча» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, 2 января — с 10:00 до 22:00;
- «Чайный домик» 31 декабря будет закрыт. 1 января откроется в 12:00, 2 января — в 9:00. В оба дня заведение работает до 21:00.
