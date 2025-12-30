Узнали, как будут работать парк «Краснодар» и Японский сад в новогодние праздники

Краснодарский край

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Публикуем график работы парка «Краснодар» и Японского сада 31 декабря и 1-2 января

В телеграм-канале парка «Краснодар» сообщили график работы зоны отдыха и заведений в праздничные дни. 

31 декабря новогодняя иллюминация будет работать до 1:30, 1 января —  с 5:00 до 8:00 и вечером. Спортивный парк 31 декабря будет открыт с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной, а 2 января с 8:00 до 22:00. 

Режим работы кафе и ресторанов:

  • ресторан Amavi 31 декабря будет работать с 12:00 до 18:00, 1 января — с 12:00 до 00:00, 2 января — с 11:00 до 00:00;
  • кафе «Краснодар» 31 декабря работает с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 00:00, 2 января — с 9:00 до 00:00;
  • Burger Bar Krasnodar 31 декабря откроется в 11:00 и закрывается в 18:00, 1 и 2 января — в 11:00 и 23:00;
  • кофейня «1.62» и кафе « Оттенок» 31 декабря работать не будут, 1 января откроются в 13:00 и проработают до 22:00, 2 января — с 10:00 до 22:00;
  • киоски быстрого питания 31 декабря будут работать с 9:00 до 18:00, 1 января — с 10:00 до 22:00 и 23:00, 2 января — с 9:00 до 22:00 и 23:00. 

Также пресс-служба сообщила о режиме работы Японского сада и заведений в нем на новогодних каникулах. 

31 декабря сад будет открыт с 8:00 до 18:30, выдача QR-кодов — до 16:30. 1 января двери откроются в 10:30 и закроются в 23:30, 2 января зона отдыха работает с 8:00 до 23:30. 

Режим работы заведений:

  • ресторан Ryotei 31 декабря работает с 9:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 23:00, 2 января — с 9:00 до 23:00;
  • кофейня Kissaten 31 декабря будет работать с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 23:00, 2 января — с 8:00 до 22:30;
  • чайная «Каппу Ча» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, 1 января — с 11:00 до 22:00, 2 января — с 10:00 до 22:00;
  • «Чайный домик» 31 декабря будет закрыт. 1 января откроется в 12:00, 2 января — в 9:00. В оба дня заведение работает до 21:00. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 января состоится новогодний забег обещаний.

