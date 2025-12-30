Узнали, как будут работать парк «Краснодар» и Японский сад в новогодние праздники

31 декабря новогодняя иллюминация будет работать до 1:30, 1 января — с 5:00 до 8:00 и вечером. Спортивный парк 31 декабря будет открыт с 8:00 до 18:00, 1 января — выходной, а 2 января с 8:00 до 22:00.

В телеграм-канале парка «Краснодар» сообщили график работы зоны отдыха и заведений в праздничные дни.

Также пресс-служба сообщила о режиме работы Японского сада и заведений в нем на новогодних каникулах.

31 декабря сад будет открыт с 8:00 до 18:30, выдача QR-кодов — до 16:30. 1 января двери откроются в 10:30 и закроются в 23:30, 2 января зона отдыха работает с 8:00 до 23:30.

Режим работы заведений: