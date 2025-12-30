Снежный шторм и волны до 4,5 метров. Какой будет погода в Сочи 31 декабря и в новогодние праздники

Синоптики рассказали о погоде в Сочи в новогодние праздники. Когда на курорт вернется тепло?

29 декабря телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что в новогоднюю ночь в Сочи прогнозируют очередную волну сильных осадков. В конце суток 31 декабря погода ненадолго успокоится. На курорте «произойдет короткий вынос тепла» — на побережье температура повысится до 10 °С. В ночь на 1 января в городе снова пойдет снег.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 31 декабря в Сочи и Сириусе волнение моря усилится до шести баллов, а высота волн может достигать 4,5 метра. В портах возможен тягун. Над морем могут формироваться смерчи.

Красную Поляну ждет аншлаг:

Также в пресс-службе МЧС предупредили, что до 2 января в горах Сочи выше 500 метров будет лавиноопасно. 

30 декабря замглавы Сочи Вячеслав Бауэр обратился к жителям и гостям курорта с просьбой в ближайшие дни использовать вместо автомобиля общественный транспорт или передвигаться на зимней резине, а также не парковать машины на обочинах и не создавать помех для снегоуборочной техники.

Согласно данным синоптиков, после 1 января на курорте ожидается потепление. А ближе к 5 января воздух в Сочи прогреется до 15 °С. Это превышает температурные значения для этого времени года примерно на 5 °С.

Ранее Юга.ру писали о последствиях непогоды в Сочи 29 декабря. Снег повалил деревья, повредил ЛЭП и спровоцировал заторы на дорогах.

