Снежный шторм и волны до 4,5 метров. Какой будет погода в Сочи 31 декабря и в новогодние праздники

Синоптики рассказали о погоде в Сочи в новогодние праздники. Когда на курорт вернется тепло?

29 декабря телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил , что в новогоднюю ночь в Сочи прогнозируют очередную волну сильных осадков. В конце суток 31 декабря погода ненадолго успокоится. На курорте «произойдет короткий вынос тепла» — на побережье температура повысится до 10 °С. В ночь на 1 января в городе снова пойдет снег. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 31 декабря в Сочи и Сириусе волнение моря усилится до шести баллов, а высота волн может достигать 4,5 метра. В портах возможен тягун. Над морем могут формироваться смерчи.

Также в пресс-службе МЧС предупредили, что до 2 января в горах Сочи выше 500 метров будет лавиноопасно.

30 декабря замглавы Сочи Вячеслав Бауэр обратился к жителям и гостям курорта с просьбой в ближайшие дни использовать вместо автомобиля общественный транспорт или передвигаться на зимней резине, а также не парковать машины на обочинах и не создавать помех для снегоуборочной техники.



Согласно данным синоптиков, после 1 января на курорте ожидается потепление. А ближе к 5 января воздух в Сочи прогреется до 15 °С. Это превышает температурные значения для этого времени года примерно на 5 °С.