Красную Поляну ждет аншлаг. Загрузка курорта на новогодние праздники составит 90%
На Курорте Красная Поляна динамика бронирования жилья на новогодние праздники остается стабильно высокой
Курорт Красная Поляна прогнозирует высокий уровень загрузки в период новогодних праздников. Согласно анализу показателей прошлых лет, в праздничные даты заполняемость гостиниц и отелей приблизится к 90%. Динамика бронирования остается стабильно высокой.
Интересной тенденцией, отмеченной в 2025 году, стал рост спроса на отдых в так называемый «тихий» период после основных праздников. Количество бронирований с датой заезда после 5 января увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Эксперты связывают это с продленными зимними каникулами, которые позволяют гостям сместить отпуск на более спокойное время, избегая пиковых нагрузок и цен.
В период высокой сезонной нагрузки, до 11 января 2026 года, на курорте действуют специальные тарифы на ски-пассы.
Стоимость составит:
- дневной — взрослый 5 тыс. 250 рублей, детский 3 тыс. 50 рублей;
- вечерний — взрослый 3 тыс. 200 рублей, детский 2 тыс. 350 рублей;
- семейный (2 взрослых + 2 детей) — 13 тыс. 550 рублей.
По итогам 2024 года Курорт Красная Поляна посетили 1,5 млн человек. В текущем году, несмотря на общую экономическую неопределенность, турпоток демонстрирует стабильность с небольшим положительным приростом, который оценивается в 5%.
Управлению курорта удалось не только избежать спада интереса со стороны туристов, но и обеспечить поступательную динамику. Ключевыми факторами успеха стали грамотная ценовая политика, внедрение новых сервисов, таких как выдача посадочных талонов в отеле, и создание разнообразной инфраструктуры для отдыха всей семьи — от спортивных склонов до контактных зоопарков и культурных площадок. Такой комплексный подход делает отдых на Курорте Красная Поляна более доступным и привлекательным для широкой аудитории.
Как писали Юга.ру, на Красной Поляне стартовало вечернее катание. Общая длина освещенных трасс составляет 5 км.