Красную Поляну ждет аншлаг. Загрузка курорта на новогодние праздники составит 90%

Курорт Красная Поляна прогнозирует высокий уровень загрузки в период новогодних праздников. Согласно анализу показателей прошлых лет, в праздничные даты заполняемость гостиниц и отелей приблизится к 90%. Динамика бронирования остается стабильно высокой.

Интересной тенденцией, отмеченной в 2025 году, стал рост спроса на отдых в так называемый «тихий» период после основных праздников. Количество бронирований с датой заезда после 5 января увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. Эксперты связывают это с продленными зимними каникулами, которые позволяют гостям сместить отпуск на более спокойное время, избегая пиковых нагрузок и цен.

В период высокой сезонной нагрузки, до 11 января 2026 года, на курорте действуют специальные тарифы на ски-пассы.