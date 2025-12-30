В Анапе нашли тараканов в подарках детям. Оперштаб Кубани назвал это фейком
Минимум четыре мамы из Анапы нашли насекомых в сладких подарках своих детей. Власти это опровергают
В конце декабря жители Анапы опубликовали в соцсетях видео. На кадрах видно детский утренник и девочку, которая потом с мамой распаковала коробку конфет. Оттуда выползли тараканы. От нашествия женщина отбивалась тапком.
Как рассказала мама ребенка, угощение им досталось от администрации, но какой именно, садика или города, не уточнила. Также женщина заявила, что от увиденного ее дочь получила психическую травму. В качестве компенсации семья получила еще один подарок.
25 декабря на ситуацию отреагировал оперативный штаб Краснодарского края и назвал видео фейковым. Эксперты изучили ролик на признаки вмешательства нейросетей. В результате они определили, что он сгенерирован. При этом выяснилось, что «реальные съемки совмещены с наложенными цифровыми объектами».
«Перед вручением все подарки проверяют на соответствие заявленного поставщиком содержимого. Ни в одной из коробок насекомых замечено не было. Опубликованное видео — единичный факт. При этом в Анапе уже вручили свыше 15 тыс. упаковок. По «случайному» стечению обстоятельств автор видео ведет телеграм-канал, одна из главных тематик которого, — обучение работе в нейросетях. После распространения видео в телеграм-каналах и СМИ, автор ролика удалила его со своих страниц во всех социальных сетях», — рассказали в оперштабе.
Позже блогер Юрий Озаровский прокомментировал происшествие и рассказал, что еще одна женщина из Анапы пожаловалась на тараканов в сладком подарке своего ребенка, который ходит в тот же детсад.
«Я — мама ребенка с этого садика. Чистая клевета. У меня тоже выползли тараканы, только коробку я открыла сегодня в 10 часов утра. Это не фейк. Я сейчас убила семь штук. Пять смыла в унитаз. Меня так давно не трясло, решила попить с чаем и глянуть, что за конфеты. Бог миловал, что это не ребенок открыл. Это кто же такие детям сделал подарки? Вроде не Хэллоуин», — написала возмущенная мама.
По данным Kub Mash, к 29 декабря от жительниц Анапы уже поступило минимум четыре жалобы на насекомых в детских сладостях. В детсаду подарки попросили вернуть, выдали новые и извинились.
Телеграм-канал сообщил, что полицейские запросили оригинал записи у мамы, которую обвинили в фейках, для оценки. Женщина собирается отдать ролик на независимую экспертизу, чтобы защитить свою честь.
