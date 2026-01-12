В 2026 году Hyundai выпустит сплит-системы, которые сами следят за чистотой и влажностью воздуха

Новые сплит-системы Hyundai будут анализировать среду в доме, управлять чистотой и влажностью и работать по расписанию пользователя

Сплит-системы Hyundai станут комплексным решением для управления качеством воздуха и климатом. Их ключевая особенность — интеграция фильтрации, увлажнения и ионизации с предиктивной логикой работы. Это значит, что система анализирует среду в помещении и расписание жизни пользователя, чтобы действовать на опережение.

Частотно-регулируемый компрессор работает в диапазоне от 10% до 120% от номинальной мощности. Это позволяет точно поддерживать температуру без скачков. Функция Auto Balance периодически запускает реверсивный цикл. Он прогревает теплообменник наружного блока для эффективной разморозки зимой, не прекращая обогрев помещения.

3. Мультисенсорная панель и ИИ-алгоритмы комфорта

Внутренний блок оснащен датчиками температуры, влажности, CO2, летучих органических соединений (VOC) и инфракрасным датчиком присутствия.

ИИ-система Smart Climate AI анализирует эти данные, создавая профиль помещения. Например, она переходит в экономичный режим, если в комнате никого нет, или начинает охлаждать гостиную к приходу пользователя, ориентируясь на геолокацию его смартфона.

4. Полная интеграция в умный дом и специальные режимы

Кондиционер работает как главный климатический хаб. Он может управлять умными бризерами, очистителями воздуха и отдавать команды на закрытие умных штор при слишком ярком солнце.