В 2026 году Hyundai выпустит сплит-системы, которые сами следят за чистотой и влажностью воздуха
Новые сплит-системы Hyundai будут анализировать среду в доме, управлять чистотой и влажностью и работать по расписанию пользователя
Сплит-системы Hyundai станут комплексным решением для управления качеством воздуха и климатом. Их ключевая особенность — интеграция фильтрации, увлажнения и ионизации с предиктивной логикой работы. Это значит, что система анализирует среду в помещении и расписание жизни пользователя, чтобы действовать на опережение.
Технические характеристики и ключевые возможности
1. Инверторный компрессор нового поколения с реверсивным циклом
Частотно-регулируемый компрессор работает в диапазоне от 10% до 120% от номинальной мощности. Это позволяет точно поддерживать температуру без скачков. Функция Auto Balance периодически запускает реверсивный цикл. Он прогревает теплообменник наружного блока для эффективной разморозки зимой, не прекращая обогрев помещения.
2. Интеллектуальная система очистки воздуха 5-в-1 AirTouch Pro:
- Многослойный фильтр. Включает антибактериальную предварительную сетку, фильтр тонкой очистки и угольный фильтр.
- Каталитический фильтр с УФ-лампой. Разрушает сложные органические соединения, вирусы и споры плесени. Плазменный ионизатор с регулируемой интенсивностью.
- Встроенный гигростат и капиллярный увлажнитель прямого испарения. При падении влажности ниже заданного уровня система автоматически активирует увлажнение, используя конденсат из дренажа или воду из водопровода.
3. Мультисенсорная панель и ИИ-алгоритмы комфорта
Внутренний блок оснащен датчиками температуры, влажности, CO2, летучих органических соединений (VOC) и инфракрасным датчиком присутствия.
ИИ-система Smart Climate AI анализирует эти данные, создавая профиль помещения. Например, она переходит в экономичный режим, если в комнате никого нет, или начинает охлаждать гостиную к приходу пользователя, ориентируясь на геолокацию его смартфона.
4. Полная интеграция в умный дом и специальные режимы
Кондиционер работает как главный климатический хаб. Он может управлять умными бризерами, очистителями воздуха и отдавать команды на закрытие умных штор при слишком ярком солнце.
У устройства есть предустановленные режимы: «Здоровый сон», «Детский», «Фокус». Каждый автоматически настраивает температуру, влажность, направление потока воздуха и активность ионизатора под конкретную задачу.