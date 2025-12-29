Зимняя магия под огнями. На Красной Поляне стартовало вечернее катание

Реклама НАО "Красная Поляна" ИНН: 2320102816 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieuX
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

С 29 декабря на Красной Поляне можно кататься на лыжах и сноуборде до 22:00

Зимний сезон на Курорте Красная Поляна переходит в новую, еще более зрелищную фазу. 29 декабря для гостей курорта официально стартовало вечернее катание. Эта долгожданная возможность стала доступной благодаря открытию трасс на высотах от 1460 до 960 метров над уровнем моря после обильных снегопадов и работы системы искусственного оснежения.

С этого дня горнолыжники и сноубордисты смогут наслаждаться спусками под светом мощных прожекторов с 18:30 до 22:00. Курорт Красная Поляна традиционно предлагает одну из самых протяженных и оборудованных вечерних зон в Сочи — общая длина освещенных трасс составляет 5 км.

Читайте также:

Райдерам в вечернее время будут доступны трассы:

  • 2B Красная Поляна
  • 2F Реликтовый лес
  • 8A Учебная
  • 8Е Звездная
  • 15А Первый шаг

Для тех, кто только начинает осваивать горные лыжи или сноуборд, появилась возможность записаться к инструктору и на вечерние занятия. Также в этот период будут работать все необходимые сервисы: пункты проката снаряжения и горнолыжной экипировки, мастерские по обслуживанию инвентаря и камеры хранения. Приобрести специальный ски-пасс на вечернее катание можно как в кассах на территории курорта, так и дистанционно, через официальный сайт.

Во время катания будут открыты рестораны и кафе в горной зоне. А у подножия трасс, на Поляне 960, после активного отдыха можно будет посетить ресто-бар Après Ski. Здесь можно согреться глинтвейном, попробовать фирменные блюда, полноценно поужинать или просто расслабиться под музыку с коктейлем.

Как писали Юга.ру, Группа Мантера запустит сквозную программу лояльности для 7 млн гостей.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм отдых путешествия Развлечения Сочи Спорт

Новости

«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов». В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию
В Краснодарском крае ученые нашли античные «коньки» из кости лошади
Жители Крыма и Абхазии остались без света из-за снежной бури
До 200 тыс. рублей. Путин утвердил новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине
Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах. Рассказываем о последствиях непогоды в Сочи

Лента новостей

Без «Аватара» и «Зверополиса»
Сегодня, 11:33
Без «Аватара» и «Зверополиса»
В кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
Сегодня, 13:02
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
«У нас была сцена, но не было мифа»
Сегодня, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте