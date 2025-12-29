Зимняя магия под огнями. На Красной Поляне стартовало вечернее катание

С 29 декабря на Красной Поляне можно кататься на лыжах и сноуборде до 22:00

Зимний сезон на Курорте Красная Поляна переходит в новую, еще более зрелищную фазу. 29 декабря для гостей курорта официально стартовало вечернее катание. Эта долгожданная возможность стала доступной благодаря открытию трасс на высотах от 1460 до 960 метров над уровнем моря после обильных снегопадов и работы системы искусственного оснежения. С этого дня горнолыжники и сноубордисты смогут наслаждаться спусками под светом мощных прожекторов с 18:30 до 22:00. Курорт Красная Поляна традиционно предлагает одну из самых протяженных и оборудованных вечерних зон в Сочи — общая длина освещенных трасс составляет 5 км.

Райдерам в вечернее время будут доступны трассы: 2B Красная Поляна

2F Реликтовый лес

8A Учебная

8Е Звездная

15А Первый шаг Для тех, кто только начинает осваивать горные лыжи или сноуборд, появилась возможность записаться к инструктору и на вечерние занятия. Также в этот период будут работать все необходимые сервисы: пункты проката снаряжения и горнолыжной экипировки, мастерские по обслуживанию инвентаря и камеры хранения. Приобрести специальный ски-пасс на вечернее катание можно как в кассах на территории курорта, так и дистанционно, через официальный сайт. Во время катания будут открыты рестораны и кафе в горной зоне. А у подножия трасс, на Поляне 960, после активного отдыха можно будет посетить ресто-бар Après Ski. Здесь можно согреться глинтвейном, попробовать фирменные блюда, полноценно поужинать или просто расслабиться под музыку с коктейлем.