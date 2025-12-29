В поселке под Краснодаром после атаки БПЛА пострадали минимум 13 домов
Оперштаб Краснодарского края отчитался о последствиях ночной атаки БПЛА
29 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после атаки БПЛА в поселке Индустриальном под Краснодаром 13 частных домов получили повреждения — выбило стекла, пострадал один забор.
Помимо этого, в станице Кущевской обломки сбитых беспилотников повредили газовую трубу и два частных дома. В одном из них произошло возгорание, которое быстро потушили.
«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники»:
Также в Белореченске обломки дронов упали на территории промышленного предприятия. В результате повреждена труба одного из цехов, произошел пожар на площади 20 кв. метров, который уже потушили.
По предварительной информации, никто из жителей при атаке не пострадал.
В пресс-службе Минобороны России рассказали, что за ночь с 28 по 29 декабря над территорией Адыгеи сбили 11 БПЛА, над Краснодарском краем — семь, а над Азовским морем — один.
Как писали Юга.ру, 25 декабря гуманитарная колонна Дагестана попала под обстрел. Погиб замглавы Шамильского района и два общественника.
