В поселке под Краснодаром после атаки БПЛА пострадали минимум 13 домов

Краснодарский край

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
Оперштаб Краснодарского края отчитался о последствиях ночной атаки БПЛА

29 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после атаки БПЛА в поселке Индустриальном под Краснодаром 13 частных домов получили повреждения — выбило стекла, пострадал один забор. 

Помимо этого, в станице Кущевской обломки сбитых беспилотников повредили газовую трубу и два частных дома. В одном из них произошло возгорание, которое быстро потушили.

«Неграмотные подрядчики и ленивые чиновники»:

Также в Белореченске обломки дронов упали на территории промышленного предприятия. В результате повреждена труба одного из цехов, произошел пожар на площади 20 кв. метров, который уже потушили.

По предварительной информации, никто из жителей при атаке не пострадал.

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что за ночь с 28 по 29 декабря над территорией Адыгеи сбили 11 БПЛА, над Краснодарском краем — семь, а над Азовским морем — один.

Как писали Юга.ру, 25 декабря гуманитарная колонна Дагестана попала под обстрел. Погиб замглавы Шамильского района и два общественника.

Белореченский район Инфраструктура Краснодар Кущёвский район Министерство обороны России Происшествия СВО

