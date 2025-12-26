В Краснодаре пройдут последние в 2025 году ярмарки выходного дня. Узнали адреса

27 декабря будут работать финальные в этом году ярмарки выходного дня. Следующие пройдут 17 января

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что 27 декабря в городе откроются последние в 2025 году ярмарки выходного дня. Они будут работать с 8:00 до 15:00 на улицах:

  • Уральской, 170/7;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасской 31/1;
  • Одесской, 48;
  • проспекте Чекистов, 9;
  • Восточно-Кругликовской, 26.

На ярмарках можно будет приобрести свежие продукты: мясо, рыбу, сыры, овощи, зелень, фрукты, а также кондитерские изделия. 

Власти отметили, что в праздничные выходные — 3 и 10 января — точки работать не будут. Следующая ярмарка пройдет 17 января 2026 года.  

Как писали Юга.ру, в декабре Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре пяти торговых марок.

