В Краснодаре пройдут последние в 2025 году ярмарки выходного дня. Узнали адреса
27 декабря будут работать финальные в этом году ярмарки выходного дня. Следующие пройдут 17 января
Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что 27 декабря в городе откроются последние в 2025 году ярмарки выходного дня. Они будут работать с 8:00 до 15:00 на улицах:
- Уральской, 170/7;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасской 31/1;
- Одесской, 48;
- проспекте Чекистов, 9;
- Восточно-Кругликовской, 26.
От 7 до 11 тыс. рублей:
На ярмарках можно будет приобрести свежие продукты: мясо, рыбу, сыры, овощи, зелень, фрукты, а также кондитерские изделия.
Власти отметили, что в праздничные выходные — 3 и 10 января — точки работать не будут. Следующая ярмарка пройдет 17 января 2026 года.
Как писали Юга.ру, в декабре Роскачество нашло кишечную палочку в красной икре пяти торговых марок.
