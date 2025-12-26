Снегопад в Москве нарушил авиасообщение. Рейсы из Сочи и Краснодара задерживаются на несколько часов
Из-за погоды в Москве авиакомпании массово переносят вылеты самолетов с юга России
26 декабря пассажирские авиаперевозки между югом России и Москвой столкнулись со сложностями из-за погодных условий. Массивный снегопад, обрушившийся на столицу утром, привел к массовым задержкам вылетов авиалайнеров из аэропортов Сочи и Краснодара.
Так, из сочинской авиагавани ряд рейсов задерживаются на срок от 30 минут до нескольких часов. Рейс, назначенный на 13:05, перенесен на 14:10. Вылет, запланированный на 13:20, сдвинут на 14:35, а рейс в 14:20 отправится только в 15:10. Наиболее серьезная задержка коснулась рейса в 14:25 — самолет теперь должен вылететь в 18:30.
Аналогичная ситуация сложилась и с рейсами из Краснодара. Вылет, назначенный на 10:20 утра, перенесен сразу на 14:20. Рейс, запланированный в 11:45, отправляется в 13:15, а вылет в 14:40 задержан до 17:30.
Обычно такие длительные задержки объясняют необходимостью проведения дополнительных процедур в аэропортах. Интенсивный снегопад требует проведения усиленной обработки взлетно-посадочных полос противообледенительными реагентами, что увеличивает интервалы между взлетами и посадками.
Кроме того, диспетчерские службы вынуждены корректировать график для обеспечения безопасности в условиях ухудшенной видимости и повышенной нагрузки на аэропорты в предпраздничный период.
