Снегопад в Москве нарушил авиасообщение. Рейсы из Сочи и Краснодара задерживаются на несколько часов

26 декабря пассажирские авиаперевозки между югом России и Москвой столкнулись со сложностями из-за погодных условий. Массивный снегопад, обрушившийся на столицу утром, привел к массовым задержкам вылетов авиалайнеров из аэропортов Сочи и Краснодара.

Так, из сочинской авиагавани ряд рейсов задерживаются на срок от 30 минут до нескольких часов. Рейс, назначенный на 13:05, перенесен на 14:10. Вылет, запланированный на 13:20, сдвинут на 14:35, а рейс в 14:20 отправится только в 15:10. Наиболее серьезная задержка коснулась рейса в 14:25 — самолет теперь должен вылететь в 18:30.