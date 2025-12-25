Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов наличными

Краснодарский край, Вся Россия

Банк Уралсиб вошел в тройку рейтинга лучших кредитов наличными в декабре

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей на 1 ноября 2025 года.

Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе:

  • ставки и срок кредитования;
  • максимальную сумму и полную стоимость кредита;
  • размер ежемесячных платежей;
  • наличие опции для снижения ставки, включая платную;
  • услуги возврата процентов;
  • требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб завоевал высшие награды премии Retail Finance Awards.

