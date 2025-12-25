Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов наличными
Банк Уралсиб вошел в тройку рейтинга лучших кредитов наличными в декабре
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В исследовании рассматривались наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размерам кредитных портфелей на 1 ноября 2025 года.
Аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в том числе:
- ставки и срок кредитования;
- максимальную сумму и полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- наличие опции для снижения ставки, включая платную;
- услуги возврата процентов;
- требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
Как писали Юга.ру, банк Уралсиб завоевал высшие награды премии Retail Finance Awards.
