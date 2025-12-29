Сканер качества воздуха и биометрия. Какими будут ноутбуки в 2026 году?

К 2026 году ноутбуки будут понимать контекст и предугадывать потребности пользователей

Главное отличие от ноутбуков 2025 года Ключевой разрыв — в подходе. Ноутбук 2025 года отлично выполняет команды и использует ИИ для улучшения отдельных операций (например, шумоподавления). Модель 2026 года будет строить смысловую модель вашего окружения и предвосхищать потребности.

Акцент сместится с чистой производительности в тестах на эффективность в реальных задачах с минимальным вмешательством человека. Ноутбук станет интеллектуальным партнером, который гибко подстраивается под контекст.

Что изменится внутри и снаружи? Изменения затронут «железо», экран, корпус и сам принцип работы. Мозги для ИИ внутри процессора. Помимо обычных ядер, чипы получат специальные нейроморфные блоки (NPU) нового поколения. Они будут в 5-7 раз эффективнее справляться с задачами искусственного интеллекта. Это позволит ноутбуку локально, без интернета, обрабатывать сложные модели распознавания и прогнозирования.

Экран, который меняет свойства. Дисплеи на микро-светодиодах (microLED) станут не только очень яркими, но и программируемыми. Разные зоны экрана смогут менять характеристики. Например, панель инструментов в графическом редакторе можно сделать матовой, как бумага, для точного подбора цвета, а рабочую область оставить глянцевой. Технология динамической рефракции позволит переводить часть экрана в энергоэффективный режим «электронных чернил» для чтения.

Корпус с «органами чувств». Ноутбуки обзаведутся набором новых датчиков: спектрометр для анализа объектов перед камерой, сканер качества воздуха, точный лидар для навигации в помещении. Встроенный ИИ будет обрабатывать эти данные и предлагать действия. Например, после сканирования обложки купленной книги ноутбук сразу предложит добавить ее в вашу цифровую библиотеку.

Новые формы и вес. Появятся гибкие модели с магнитным шарниром. Их можно будет не только сложить, но и изогнуть для погружения в работу или разложить в плоскую панель для совместного обсуждения. Вес топовых моделей упадет до 700-800 граммов благодаря новым композитным материалам со встроенной системой охлаждения.

