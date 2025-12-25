Гуманитарная колонна Дагестана попала под обстрел. Погиб замглавы Шамильского района и два общественника

Замглавы Шамильского района Дагестана и двое общественников погибли при атаке на гуманитарный груз

25 декабря глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что при совершении гуманитарного рейса в приграничных территориях произошло вооруженное нападение на конвой. Колонна, следовавшая из Шамильского района республики, попала под обстрел с использованием БПЛА.

В результате инцидента погибли три человека. Среди них — заместитель главы администрации Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и два представителя общественной организации «Самооборона», Али и Мурад. Еще один сопровождающий колонны получил ранения, его госпитализировали.