Гуманитарная колонна Дагестана попала под обстрел. Погиб замглавы Шамильского района и два общественника
Замглавы Шамильского района Дагестана и двое общественников погибли при атаке на гуманитарный груз
25 декабря глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что при совершении гуманитарного рейса в приграничных территориях произошло вооруженное нападение на конвой. Колонна, следовавшая из Шамильского района республики, попала под обстрел с использованием БПЛА.
В результате инцидента погибли три человека. Среди них — заместитель главы администрации Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и два представителя общественной организации «Самооборона», Али и Мурад. Еще один сопровождающий колонны получил ранения, его госпитализировали.
По словам Меликова, гуманитарный груз состоял из продуктов питания, специальных инструментов для инженерных работ и писем от детей. Перевозка осуществлялась на двух грузовых автомобилях. Один из них был вынужден остановиться в пути для проведения ремонта. Под удар попали микроавтобус «ГАЗель» и сопровождавший его легковой автомобиль, которые следовали дальше.
«Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут. Но одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим», — написал Сергей Меликов.
