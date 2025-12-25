Гуманитарная колонна Дагестана попала под обстрел. Погиб замглавы Шамильского района и два общественника

Дагестан

Распечатать

  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

Замглавы Шамильского района Дагестана и двое общественников погибли при атаке на гуманитарный груз

25 декабря глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что при совершении гуманитарного рейса в приграничных территориях произошло вооруженное нападение на конвой. Колонна, следовавшая из Шамильского района республики, попала под обстрел с использованием БПЛА.

В результате инцидента погибли три человека. Среди них — заместитель главы администрации Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и два представителя общественной организации «Самооборона», Али и Мурад. Еще один сопровождающий колонны получил ранения, его госпитализировали.

Читайте также:

По словам Меликова, гуманитарный груз состоял из продуктов питания, специальных инструментов для инженерных работ и писем от детей. Перевозка осуществлялась на двух грузовых автомобилях. Один из них был вынужден остановиться в пути для проведения ремонта. Под удар попали микроавтобус «ГАЗель» и сопровождавший его легковой автомобиль, которые следовали дальше.

«Безусловно, предстоит разобраться, как была организована поездка, учтены ли требования безопасности, согласован ли был маршрут. Но одно мы знаем точно: у наших земляков были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим», — написал Сергей Меликов.

Как писали Юга.ру, в порту Темрюка 25 декабря после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтью.

Дагестан СВО смерть

Все материалы по теме:

Новости

В Музейном дворике Краснодара открылась бесплатная выставка «Новогодняя алхимия»
В 2026 году самозанятые россияне смогут оформлять больничные
Краснодарский край и Дагестан вошли в топ регионов с самой низкой удовлетворенностью врачами в 2025 году
В Дагестане сумма хищений при выполнении гособоронзаказа превысила 500 млн рублей
«Такой новогодний подарочек». Жителям ЮМР в Краснодаре пришла коммуналка в 3,7 млн рублей
Гуманитарная колонна Дагестана попала под обстрел. Погиб замглавы Шамильского района и два общественника

Лента новостей

В Сочинском нацпарке отвергли обвинения в организации «серого» туризма
Сегодня, 10:59
В Сочинском нацпарке отвергли обвинения в организации «серого» туризма
«Детективы на кухне»
Сегодня, 11:07
«Детективы на кухне»
Для детей из Краснодара и других уголков России выпустили аудиосказки о правильном питании
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
Вчера, 16:21
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
В этом году полуостров принял отдыхающих из Анапы

Реклама на сайте