В Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке

Краснодарский край

Распечатать

  • Эвакуатор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Эвакуатор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре и крае поднимется стоимость перемещения и хранения эвакуированных авто. В Анапе, Геленджике и Туапсинском районе будут действовать отдельные тарифы

24 декабря издание «Кубань 24» со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщило, что с 1 января в Краснодарском крае поднимется стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке транспортных средств. При этом в некоторых муниципалитетах будут действовать отдельные тарифы. 

Так эвакуация мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей обойдется водителю в 4253 рубля — цена выросла на 200 рублей. Эвакуация транспорта весом более 3,5 тонн составит 10 939 рублей, что на 500 рублей больше нынешней стоимости. 

В дни новогодних каникул все парковки Сочи будут бесплатными:

Также подорожает плата за хранение машины на штрафстоянке. Владельцам мопедов и мотоциклов придется отдать 38,55 рублей за час стоянки, транспорта категории B и D весом до 3,5 тонн — 77,43 рубля, транспорта категории C и E, а также категории D весом больше 3,5 тонн —  154,84 рубля. Стоимость хранения негабаритного транспорта составит 255, 57 рублей в час. 

В Анапе, Геленджике и Туапсинском районе будут действовать отдельные тарифы. За эвакуацию мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей водителю придется отдать 7548 рублей, владельцам большегрузов — 10 939 рублей. 

Стоимость хранения мопедов и мотоциклов на штрафстоянке составит 134, 04 рубля в час, транспорта категории B и D до 3,5 тонн — 269,15 рубля.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2025 году стоимость курсов вождения выросла на 20% и составила более 60 тыс. рублей.

Автомобили Анапа Геленджик ГИБДД Деньги Дороги Краснодар парковки Туапсинский район

Новости

«В квартире — как на улице». Жители Музыкального микрорайона Краснодара остались без отопления в мороз после пожара на котельной
«Технология, которую не обуздать». В Госдуме заявили, что в РФ не будут блокировать VPN в 2026 году
«Мертвые души» на почте. В Ростовской области начальника цеха по обработке отправлений осудили за мошенничество на 5 млн рублей
В Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке
В Сочинском нацпарке отвергли обвинения в организации «серого» туризма
В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтью

Лента новостей

Спектакли, ярмарка и чай из самовара
Вчера, 12:37 Реклама
Спектакли, ярмарка и чай из самовара
Более четырех тысяч гостей посетили новогодние гуляния в микрорайонах ИНСИТИ
«Детективы на кухне»
Сегодня, 11:07
«Детективы на кухне»
Для детей из Краснодара и других уголков России выпустили аудиосказки о правильном питании
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
Вчера, 16:21
В Крыму турпоток вырос почти на 70%
В этом году полуостров принял отдыхающих из Анапы

Реклама на сайте