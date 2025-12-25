В Краснодарском крае с 1 января подорожает эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянке

В Краснодаре и крае поднимется стоимость перемещения и хранения эвакуированных авто. В Анапе, Геленджике и Туапсинском районе будут действовать отдельные тарифы

24 декабря издание «Кубань 24» со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщило, что с 1 января в Краснодарском крае поднимется стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке транспортных средств. При этом в некоторых муниципалитетах будут действовать отдельные тарифы. Так эвакуация мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей обойдется водителю в 4253 рубля — цена выросла на 200 рублей. Эвакуация транспорта весом более 3,5 тонн составит 10 939 рублей, что на 500 рублей больше нынешней стоимости.

Также подорожает плата за хранение машины на штрафстоянке. Владельцам мопедов и мотоциклов придется отдать 38,55 рублей за час стоянки, транспорта категории B и D весом до 3,5 тонн — 77,43 рубля, транспорта категории C и E, а также категории D весом больше 3,5 тонн — 154,84 рубля. Стоимость хранения негабаритного транспорта составит 255, 57 рублей в час. В Анапе, Геленджике и Туапсинском районе будут действовать отдельные тарифы. За эвакуацию мопедов, мотоциклов и легковых автомобилей водителю придется отдать 7548 рублей, владельцам большегрузов — 10 939 рублей. Стоимость хранения мопедов и мотоциклов на штрафстоянке составит 134, 04 рубля в час, транспорта категории B и D до 3,5 тонн — 269,15 рубля.