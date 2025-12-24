В Краснодаре 25 декабря более 60 домов останутся света. Где-то отключат и воду

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества и водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что 25 декабря в Краснодаре отключат электричество.

Жителям Ростова-на-Дону пообещали вернуть отопление к Новому году:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Леонида Лаврова, 18/3, 20, 22, 73, 91;

Крыловская, 13, 15, 16, 17, 18;

Красных Партизан, 14, 249;

Карасунская, 2, 2/1, 8, 11;

1 Мая, 388, 388/1, 392/1;

Лесопосадочная, 3, 281;

Ярославская, 128, 130;

Ярославского, 128, 130;

Азовская, 3, 13, 16, 20;

Бершанской, 90, 110/1;

Березовая, 2/1;

Ольховая, 19;

Платановая, 4;

Виноградная, 2;

Мачуги, 28/1;

Кореновская, 48;

Дзержинского, 98;

Пластуновская, 2/7;

Павловская, 5;

Екатериновская, 19;

Волгоградская, 125;

Ставропольская, 3;

Братьев Игнатовых, 1/1;

Фрунзе, 65;

Кубанонабережная, 188;

70-летия Октября, 32;

Кутовая, 4;

Колхозная, 24;

1-я Линия, 154;

Садовая, 39;

Раздельная, 2/2;

Советская, 2/4, 3;

Шоссейная, 2/6;

Солнечная, 6;

Компрессорная, 4;

Красная, 7;

Седина, 4;

Тракторный переулок, 11;

Суворова, 3;

Раздельная, 2/А.

Также, по данным ЕДДС, с 23:00 25 декабря до 5:00 26 декабря в Краснодаре отключат воду по улице Красной, 50, 54.