В Краснодаре 25 декабря более 60 домов останутся света. Где-то отключат и воду
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества и водоснабжения
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 25 декабря в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Леонида Лаврова, 18/3, 20, 22, 73, 91;
- Крыловская, 13, 15, 16, 17, 18;
- Красных Партизан, 14, 249;
- Карасунская, 2, 2/1, 8, 11;
- 1 Мая, 388, 388/1, 392/1;
- Лесопосадочная, 3, 281;
- Ярославская, 128, 130;
- Ярославского, 128, 130;
- Азовская, 3, 13, 16, 20;
- Бершанской, 90, 110/1;
- Березовая, 2/1;
- Ольховая, 19;
- Платановая, 4;
- Виноградная, 2;
- Мачуги, 28/1;
- Кореновская, 48;
- Дзержинского, 98;
- Пластуновская, 2/7;
- Павловская, 5;
- Екатериновская, 19;
- Волгоградская, 125;
- Ставропольская, 3;
- Братьев Игнатовых, 1/1;
- Фрунзе, 65;
- Кубанонабережная, 188;
- 70-летия Октября, 32;
- Кутовая, 4;
- Колхозная, 24;
- 1-я Линия, 154;
- Садовая, 39;
- Раздельная, 2/2;
- Советская, 2/4, 3;
- Шоссейная, 2/6;
- Солнечная, 6;
- Компрессорная, 4;
- Красная, 7;
- Седина, 4;
- Тракторный переулок, 11;
- Суворова, 3;
- Раздельная, 2/А.
Также, по данным ЕДДС, с 23:00 25 декабря до 5:00 26 декабря в Краснодаре отключат воду по улице Красной, 50, 54.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги.
