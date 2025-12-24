В Краснодаре 25 декабря более 60 домов останутся света. Где-то отключат и воду

Краснодарский край

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества и водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 25 декабря в Краснодаре отключат электричество.

Жителям Ростова-на-Дону пообещали вернуть отопление к Новому году:

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Леонида Лаврова, 18/3, 20, 22, 73, 91;
  • Крыловская, 13, 15, 16, 17, 18;
  • Красных Партизан, 14, 249;
  • Карасунская, 2, 2/1, 8, 11;
  • 1 Мая, 388, 388/1, 392/1;
  • Лесопосадочная, 3, 281;
  • Ярославская, 128, 130;
  • Ярославского, 128, 130;
  • Азовская, 3, 13, 16, 20;
  • Бершанской, 90, 110/1;
  • Березовая, 2/1;
  • Ольховая, 19;
  • Платановая, 4;
  • Виноградная, 2;
  • Мачуги, 28/1;
  • Кореновская, 48;
  • Дзержинского, 98;
  • Пластуновская, 2/7;
  • Павловская, 5;
  • Екатериновская, 19;
  • Волгоградская, 125;
  • Ставропольская, 3;
  • Братьев Игнатовых, 1/1;
  • Фрунзе, 65;
  • Кубанонабережная, 188;
  • 70-летия Октября, 32;
  • Кутовая, 4;
  • Колхозная, 24;
  • 1-я Линия, 154;
  • Садовая, 39;
  • Раздельная, 2/2;
  • Советская, 2/4, 3;
  • Шоссейная, 2/6;
  • Солнечная, 6;
  • Компрессорная, 4;
  • Красная, 7;
  • Седина, 4;
  • Тракторный переулок, 11;
  • Суворова, 3;
  • Раздельная, 2/А.

Также, по данным ЕДДС, с 23:00 25 декабря до 5:00 26 декабря в Краснодаре отключат воду по улице Красной, 50, 54.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги.

