В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Чародеи» 1982 года

Краснодарский край

  • Кадр из фильма «Чародеи» © Скриншот видео с Rutube-канала «Россия 1»
    Кадр из фильма «Чародеи» © Скриншот видео с Rutube-канала «Россия 1»

В Краснодаре 28 декабря покажут новогоднюю сказку о том, что настоящая любовь может творить чудеса (6+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 декабря показ фантастического мюзикла «Чародеи» Константина Бромберга. Ленту сняли в 1982 году по сценарию братьев Стругацких.

В научном универсальном институте необыкновенных услуг кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели.

Роли в картине исполнили Александр Абдулов, Семен Фарада, Екатерина Васильева, Валерий Золотухин, Валентин Гафт, Эммануил Виторган, Александра Яковлева, Михаил Светин.

«После просмотра обменяемся впечатлениями и мыслями о картине, а также своими списками лент, которые дарят новогоднее настроение», — рассказали организаторы.

Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.

Показ состоится 28 декабря в 16:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

