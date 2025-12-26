В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Чародеи» 1982 года
В Краснодаре 28 декабря покажут новогоднюю сказку о том, что настоящая любовь может творить чудеса (6+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 декабря показ фантастического мюзикла «Чародеи» Константина Бромберга. Ленту сняли в 1982 году по сценарию братьев Стругацких.
В научном универсальном институте необыкновенных услуг кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели.
Роли в картине исполнили Александр Абдулов, Семен Фарада, Екатерина Васильева, Валерий Золотухин, Валентин Гафт, Эммануил Виторган, Александра Яковлева, Михаил Светин.
«После просмотра обменяемся впечатлениями и мыслями о картине, а также своими списками лент, которые дарят новогоднее настроение», — рассказали организаторы.
Модератором дискуссии будет психолог и киноман Любовь Казимир.
Показ состоится 28 декабря в 16:00 на улице Одесской, 48В. Стоимость участия 500 рублей. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
