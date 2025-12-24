Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в топ-10 эффективных интернет-банков

Исследование Business Internet Banking Rank — 2025 опубликовала компания Markswebb. Оценка в рейтинге отражает качество пользовательского опыта в интернет-банках для малого и микробизнеса. Она включает в себя 53 клиентских сценария и 859 критериев, которые описывают удобство и функциональность интерфейсов. В исследовании рассматривались наиболее технологически развитые банки и лидеры по объему портфеля компаний*. Участники рейтинга ранжировались согласно итоговой оценке. Она показала, насколько удобно приложения для бизнеса позволяют предпринимателям решать задачи. В каждом из них эксперты проанализировали функционал ключевых блоков — РКО, зарплатный проект, прием платежей, депозиты, кредитные продукты и другие. Также эксперты протестировали наиболее частые задачи бизнес-клиентов.

В Уралсиб Бизнес Онлайн эксперты отметили полноту функционала по управлению торговым эквайрингом внутри ДБО, а также удобство онлайн-открытия депозитов и личный кабинет ВЭД.



«Мы сегодня активно развиваем функционал онлайн-банка для бизнеса, стремимся к тому, чтобы клиентский путь был выстроен онлайн по большинству продуктов и сервисов. Это позволит закрывать ключевые потребности и решать финансовые задачи бизнеса наиболее полно, делая клиентский опыт взаимодействия с банком комфортным и эффективным», — рассказала начальник управления цифровых каналов корпоративного и малого бизнеса банка Уралсиб Ирина Зосимова.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами.