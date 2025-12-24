Акватермальный комплекс, бани, снежная комната. В краснодарских «Патриках» откроется премиальный фитнес-клуб Balance

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) подписал соглашение с сетью Balance об открытии фитнес-клуба в ЖК «Патрики» в Краснодаре. Подписантами выступили директор проекта ЖК Артем Мясищев и директор сети фитнес-клубов Светлана Горелкина

ЖК «Патрики» расположен в Краснодаре на пересечении улиц Старокубанской, Сормовской и Лизы Чайкиной. Флагманский проект ГК ТОЧНО занимает 28,5 га и включает 10 домов разной этажности, прогулочные аллеи, парковую территорию, три детсада, две школы, а также многофункциональный кластер. Фитнес-клуб Balance станет частью инфраструктуры «Патриков».

«Патрики» — это уникальное пространство, где на одной территории собраны лучшие мировые практики для комфортной и насыщенной жизни резидентов. Теперь, помимо премиальных ресторанов и сервисов, здесь появится и фитнес-клуб нового поколения», — рассказал директор проекта «Патрики» Артем Мясищев.

В распоряжении гостей фитнес-клуба Balance будут: акватермальный комплекс с бассейнами и технологией pool vision, русская, финская и травяная бани, снежная комната и хамам. Пространство дополнят тренажерный зал, зоны для индивидуальных и групповых программ, а также направления кроссфита и единоборств. Общая площадь клуба составит 6 тыс. кв. метров. Завершить строительство девелопер планирует в 2028 году.