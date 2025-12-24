В десяти районах Кубани и Адыгеи мобильную связь перевели на отечественные базовые станции
Оператор связи установил в десяти районах Краснодарского края и Адыгеи новые базовые станции российского производства
МТС продолжает технологическое импортозамещение в Краснодарском крае и Адыгее. Как сообщила пресс-служба оператора, станции российского производителя «ИРТЕЯ» работают в низкочастотном диапазоне LTE800, который хорошо подходит для покрытия больших территорий с малым количеством вышек.
Отечественное оборудование установили преимущественно в небольших населенных пунктах региона, в том числе в Абрау-Дюрсо, горных поселках Адыгеи и отдаленных точках Апшеронского района.
К началу 2025 года первую промышленную партию из 200 таких базовых станций уже запустили в 37 регионах России. Это первый в стране масштабный проект по разработке, производству и вводу в эксплуатацию отечественного оборудования LTE. По контракту, до 2030 года планируется поставка 20 тысяч станций «ИРТЕЯ».
«Вопрос внедрения отечественных базовых станций в нашу сеть — это не про замену одного оборудования на другое. Это вопрос технологического суверенитета для нашей страны. С прошлого года мы начали реализацию этого амбициозного проекта, и уже накопили определенную экспертизу в работе с новым оборудованием. Мы двигаемся довольно хорошими темпами в импортозамещении и продолжаем улучшать качество работы наших сетей», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
По федеральному проекту «Отечественные технологии» (часть нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства») к 2030 году в России планируют полностью локализовать производство оборудования для сетей 4G и 5G.
Как писали Юга.ру, власти хотят ввести обязательную платную регистрацию телефонов в базе IMEI. Сим-карты смартфонов, не внесенных в базу, работать не будут.