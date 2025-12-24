В десяти районах Кубани и Адыгеи мобильную связь перевели на отечественные базовые станции

Оператор связи установил в десяти районах Краснодарского края и Адыгеи новые базовые станции российского производства

МТС продолжает технологическое импортозамещение в Краснодарском крае и Адыгее. Как сообщила пресс-служба оператора, станции российского производителя «ИРТЕЯ» работают в низкочастотном диапазоне LTE800, который хорошо подходит для покрытия больших территорий с малым количеством вышек.

Отечественное оборудование установили преимущественно в небольших населенных пунктах региона, в том числе в Абрау-Дюрсо, горных поселках Адыгеи и отдаленных точках Апшеронского района.