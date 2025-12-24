На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии стартовал горнолыжный сезон. Сколько стоит ски-пасс?

В день открытия на курорте прошел парад ратраков — транспортных средств на гусеничном ходу, которые выравнивают снежный покров. Помимо этого был организован массовый спуск с горы Мусса-Ачитара — в нем приняли участие 1500 человек со всей страны, которым выдали скидку на катание — 100 рублей за ски-пасс.

Пресс-служба курорта «Домбай» сообщила , что 20 декабря стартовал горнолыжный сезон 2025/2026. В честь этого на склоне устроили праздник.

По данным на 24 декабря, на курорте работают семь из 12 трасс, включая учебный склон и сложную «Аманауз». Стоимость однодневного ски-пасса до 25 декабря — 3400 рублей для взрослых и 2200 рублей для детей. С 26 декабря и до 11 января стоимость будет дороже — 4400 и 2650 рублей соответственно. После новогодних праздников и до 31 января ски-пассы снова подешевеют — до 3400 и 2200 рублей. Приобрести билеты можно в кассах курорта.

Сезон в Домбае на верхних склонах должен продлиться до мая. Работа склонов пониже будет зависеть от погодных условий.

Также на курорте работают три канатные дороги, на которые можно купить прогулочные билеты. До 29 декабря стоимость составит 2700 рублей для взрослых и 2100 рублей для детей. С 29 декабря по 11 января — 2900 и 2300 рублей соответственно.

В телеграм-канале курорта ежедневно публикуют список работающих трасс и канатных дорог — следить за обновлениями можно по ссылке.