Искусство, километры трасс, новые сервисы и развлечения. Курорт Красная Поляна открывает зимний сезон 2025/26
Красная Поляна в зимнем сезоне готовит фрирайд, фан-парки и шоу топ-артистов
Курорт Красная Поляна 26 декабря откроет горнолыжный сезон 2025/26. Гостей ожидает масштабная инфраструктура, включающая 30 километров подготовленных трасс, восемь специально обозначенных зон для фрирайда, два сноупарка с набором снежных фигур и стрит-линий, а также 13 подъемников, соединяющих высоты от 540 до 2300 метров над уровнем моря.
Как только снежный покров на средних уровнях достигнет необходимой толщины, будет запущено популярное вечернее катание. На Красной Поляне действует одна из самых протяженных в регионе освещенных зон для спусков под открытым небом, общая длина которой составляет 5 километров.
«Курорт Красная Поляна — это прежде всего семейное пространство, где каждый гость, независимо от возраста, находит отдых по интересам. В новом сезоне мы значительно расширяем наполнение курорта: открываем тематические парки с животными, запускаем первый в России высокогорный музей современного искусства, внедряем сервисы, которые делают путешествие максимально комфортным, — от регистрации на рейс прямо в отеле до специальных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом нас ждет по-настоящему насыщенный сезон: для гостей подготовлена богатая концертная и событийная программа. На главной концертной площадке курорта RED ARENA запланированы концерты российских звезд и яркие шоу. Мы стремимся к тому, чтобы наш курорт был местом, куда хочется возвращаться всей семьей снова и снова», — сообщил генеральный директор Курорта Красная Поляна Павел Перов.
Новые измерения отдыха
Среди ключевых новинок предстоящего сезона — открытие тематических парков с животными. Уже 25 декабря на Поляне 960 начнет работу контактная площадка «Дача Альпача». Здесь поселятся специально отобранные дружелюбные животные, адаптированные к местному климату: альпаки, европейские лани, козочки и кролики. Гости смогут не только наблюдать за обитателями, но и кормить их, а также заказать семейную трапезу в компании альпак.
Билетная политика парка предусматривает как разовые посещения (взрослый билет 1200 рублей, детский 900 рублей), так и комбинированный тариф «Все включено» за 2700 рублей, дающий доступ также к соседним локациям — парку «Лес чудес» и оленьей ферме.
Для специальных категорий действует скидка до 30%.
От семейных сказок до безумных вечеринок:
Еще одним событием станет запуск мини-зоопарка «Капибары и друзья». Главными звездами этой локации станут самые крупные грызуны планеты. Для их комфорта в холодное время года оборудовано теплое помещение с бассейном. Вместе с ними будут представлены уникальные породы мелкого рогатого скота, включая самых маленьких в мире овец — уэссан. Стоимость входа составит 1300 рублей.
Культурная жизнь курорта также выходит на новый уровень с открытием первого в России высокогорного музея современного искусства «Красные Горки». Пространство задумано как площадка для диалога между искусством и могущественным горным ландшафтом. Помимо постоянной экспозиции работ российских авторов, музей будет проводить временные выставки. Стартовым проектом, который продлится до 5 января, стала выставка «Искусство без границ», объединившая художников из разных регионов страны.
Технологии и инклюзия
Курорт продолжает внедрять инновации для повышения комфорта гостей. В новом сезоне постояльцы отеля Rixos получат возможность пройти регистрацию на рейс и сдать багаж прямо на стойке выезда в отеле. Услуга обеспечивается за счет интеграции специального ПО с авиасистемами и строгого контроля на всех этапах.
Отдельное внимание в предстоящем сезоне будет уделено социальным и инклюзивным проектам. При поддержке Благотворительного фонда «Мантера» на курорте стартует программа терапевтического горнолыжного спорта «Лига Мечты» для детей и подростков от 4 до 18 лет. Инструкторская служба курорта, использующая специальную методику, будет проводить занятия, направленные на реабилитацию и социализацию.
Культурная афиша и главная сцена
Концертная площадка RED ARENA готовит насыщенную программу с участием ведущих российских артистов. В афише на сезон заявлены выступления групп «Комната Культуры» и «Любэ», а также сольные концерты Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Димы Билана, Басты, Анны Асти, Мари Краймбрери, Любови Успенской и многих других. Всего в программе запланировано более 20 крупных музыкальных и развлекательных событий.
