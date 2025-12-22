Незаконное волшебство. В Анапе за платные фотосессии задержали Деда Мороза

В Анапе полиция составила протокол на предпринимателя в костюме Деда Мороза

Мужчина использовал в качестве фона для снимков общедоступные праздничные инсталляции, установленные муниципальными властями для свободного посещения и фотографирования всеми горожанами. Таким образом, он извлекал коммерческую выгоду из объектов, созданных за счет бюджета.

21 декабря пресс-служба МВД Анапы сообщила , что сотрудники полиции пресекли незаконную предпринимательскую деятельность, организованную под видом новогоднего праздника. Инцидент произошел на центральной Театральной площади города, где 28-летний местный житель, облачившись в костюм Деда Мороза, предлагал прохожим платные фотосессии.

Полицейские составили в отношении предприимчивого Деда Мороза протокол о коммерческой деятельности без государственной регистрации (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Собранные по делу материалы передали в суд.

В Краснодаре после запуска новогодней иллюминации от Галицкого появилось много предприимчивых жителей. Возле елки, которая расположена над памятником Шурику и Лиде, гуляют аниматоры в костюмах жирафов и коней. Они предлают прохожим сфотографироваться за деньги. Другие организвали фотосъемки с белыми голубями.

Также ближе к улице Северной появились уличные фотографы, которые без разрешения снимают мимо идущих людей, а потом пытаются продать кадры.