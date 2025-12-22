Незаконное волшебство. В Анапе за платные фотосессии задержали Деда Мороза

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Отдел МВД России по городу Анапе»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Отдел МВД России по городу Анапе»

В Анапе полиция составила протокол на предпринимателя в костюме Деда Мороза

21 декабря пресс-служба МВД Анапы сообщила, что сотрудники полиции пресекли незаконную предпринимательскую деятельность, организованную под видом новогоднего праздника. Инцидент произошел на центральной Театральной площади города, где 28-летний местный житель, облачившись в костюм Деда Мороза, предлагал прохожим платные фотосессии.

Мужчина использовал в качестве фона для снимков общедоступные праздничные инсталляции, установленные муниципальными властями для свободного посещения и фотографирования всеми горожанами. Таким образом, он извлекал коммерческую выгоду из объектов, созданных за счет бюджета.

До 27 тыс. рублей за полчаса:

Полицейские составили в отношении предприимчивого Деда Мороза протокол о коммерческой деятельности без государственной регистрации (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ). Собранные по делу материалы передали в суд.

В Краснодаре после запуска новогодней иллюминации от Галицкого появилось много предприимчивых жителей. Возле елки, которая расположена над памятником Шурику и Лиде, гуляют аниматоры в костюмах жирафов и коней. Они предлают прохожим сфотографироваться за деньги. Другие организвали фотосъемки с белыми голубями.

Также ближе к улице Северной появились уличные фотографы, которые без разрешения снимают мимо идущих людей, а потом пытаются продать кадры.

Как писали Юга.ру, 18 декабря аналитики подсчитали, сколько в Краснодаре стоит продуктовая корзина на новогоднй стол. 

Анапа Деньги Новый год Полиция Праздники

Новости

Музыкальный фестиваль «Лестница в небо» пройдет в 2026 году на событийной площадке Краснодара
Штраф в 170 млн рублей и 15 лет колонии. В Краснодаре экс-председательнице Ростоблсуда вынесли приговор
Жители Ставрополья заметили в небе «паровозик» из летательных объектов. Что это было?
Минобрнауки планирует сократить 45 тыс. платных мест в вузах по 40 направлениям
Cреднестатистический житель Краснодарского края с начала года выпил 56,7 литров алкоголя
Новый удар по отелям. Администрация Анапы потребовала снести пляжные навесы за свой счет

Лента новостей

Реклама на сайте