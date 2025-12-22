Днем обещают дожди и мокрый снег, ночью — заморозки. В Краснодарском крае прогнозируют похолодание

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале рабочей недели

Краевой гидрометцентр сообщил, что в ночь на 22 декабря в Краснодарском крае температура воздуха опустится до -1 °С, днем будет до +5 °С. Утром и в первую половину дня ожидается туман, осадков не прогнозируется.



В понедельник, 22 декабря, местами пройдет дождь, а в горах — мокрый снег. Местами ожидается туман, на дорогах возможна гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -3 °С, днем потеплеет до 6 °С, а в южной половине края — до +8 °С. Во вторник, 23 декабря, ночью — -2 °С, днем — 6 °С.

На Черноморском побережье обещают дожди, но будет тепло — до 11 °С днем, ночью — 7 °С. В Краснодаре осадков не ожидается. 22 и 23 декабря ночью температура упадет до 0 °С, днем потеплеет до 5 °С.