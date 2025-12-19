На медиаэкранах Краснодара появится ролик о безопасных покупках в интернете

Новый обучающий ролик от Авито о безопасных покупках в сети будут транслировать на медиаэкранах Краснодара

Ролик создали технологическая платформа Авито и АНО «Цифровая экономика» для всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Ранее его уже показывали в московском транспорте — на экранах в метро и автобусах, всего на более чем 34 тысячах носителей.

Анимационный ролик понятно объясняет детям и взрослым основные правила безопасности при онлайн-покупках. Он рассказывает, как проверять продавцов и товары, на что обращать внимание при общении и как защитить свои личные данные. Также ролик объясняет, как пользоваться встроенными инструментами защиты на цифровых платформах. Цель — помочь людям безопаснее совершать сделки в интернете.

«Интернет стирает границы, сегодня любой товар или услугу можно заказать в несколько кликов, даже в самом отдаленном уголке страны. Но важно, чтобы каждая сделка приносила только положительные эмоции и была безопасной», — комментирует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито. — «Современные платформы предлагают целый ряд встроенных инструментов защиты. Наш ролик в легкой форме напоминает, как правильно этими инструментами пользоваться, чтобы быть уверенным в удачной покупке».