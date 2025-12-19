Регистрация смартфонов в базе номеров IMEI будет обязательной и платной

Власти хотят ввести обязательную платную регистрацию телефонов в базе IMEI. Сим-карты смартфонов, не внесенных в базу, работать не будут

Предыстория. 17 декабря замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил, что в 2026 году ведомство планирует создать базу уникальных номеров — IMEI. По его словам, это поможет улучшить ситуацию с отключением мобильного интернета в период атак БПЛА.

19 декабря «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры сообщил, что за обязательную регистрацию мобильных устройств в базе IMEI планируют брать дополнительную фиксированную плату. Для устройств, которые были ввезены нелегально, плата может составить определенный процент от их стоимости.

По словам собеседника, с нелегально ввезенных устройств, с которых будет взиматься основная плата, в казну может поступить 1 трлн рублей. При этом на данный момент неизвестно, как именно будет происходить оценка стоимости мобильного телефона и определение процента. По данным экспертов, нововведение может способствовать обелению рынка.

Источник рассказал, что требование к привязке IMEI может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года у незарегистрированных в базе устройств не будут работать сим-карты.

«Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом. С точки зрения абонента эффект от нового регулирования — будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не записан в договоре», — заявил собеседник.