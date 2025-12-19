Регистрация смартфонов в базе номеров IMEI будет обязательной и платной
Власти хотят ввести обязательную платную регистрацию телефонов в базе IMEI. Сим-карты смартфонов, не внесенных в базу, работать не будут
Предыстория. 17 декабря замглавы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко сообщил, что в 2026 году ведомство планирует создать базу уникальных номеров — IMEI. По его словам, это поможет улучшить ситуацию с отключением мобильного интернета в период атак БПЛА.
19 декабря «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры сообщил, что за обязательную регистрацию мобильных устройств в базе IMEI планируют брать дополнительную фиксированную плату. Для устройств, которые были ввезены нелегально, плата может составить определенный процент от их стоимости.
По словам собеседника, с нелегально ввезенных устройств, с которых будет взиматься основная плата, в казну может поступить 1 трлн рублей. При этом на данный момент неизвестно, как именно будет происходить оценка стоимости мобильного телефона и определение процента. По данным экспертов, нововведение может способствовать обелению рынка.
Источник рассказал, что требование к привязке IMEI может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года у незарегистрированных в базе устройств не будут работать сим-карты.
«Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом. С точки зрения абонента эффект от нового регулирования — будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не записан в договоре», — заявил собеседник.
От сайтов авиакомпаний до сети бургерных:
Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов рассказал, что нововведение лишит смысла контрабандный ввоз устройств, которые «просто не будут работать».
«С другой стороны, система привязки устройств к абонентам естественным образом расширяет возможности идентификации пользователей»,— добавил он.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) — система контроля абонентских устройств по уникальному номеру, состоящему из 15 цифр. Их присваивают мобильным устройствам, таким как смартфон, планшет, часы или модем.
Как писали Юга.ру, 17 декабря россияне пожаловались на блокировку аккаунтов на «Госуслугах» на 72 часа. Сервис предлагает восстановить доступ через Max.