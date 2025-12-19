От 7 до 11 тыс. рублей. Аналитики подсчитали, сколько в Краснодаре стоит продуктовая корзина на новогоднй стол
Краснодарцам корзина новогодних товаров обойдется в 9561 рубль. Аналитики сравнили цены на продукты в разных сетях
18 декабря центр мониторинга «Ромир» опубликовал исследование с подсчетом стоимости продуктовой корзины на Новый год в городах-миллионниках России. Мониторинг цен проводился в сетевых магазинах у дома и сервисах быстрой доставки.
В Краснодаре стоимость новогодней корзины в среднем составила 9561 рубль. Дешевле всего ее собрать в «Пятерочке» — за 7590 рублей, дороже в «Магните» — 8324 рубля. Самым дорогим вариантом оказался магазин «Вкусвилл» — 11 428 рублей.
В Санкт-Петербурге корзина более доступная — в среднем ее стоимость составила 8320 рублей, в Новосибирске — 8349 рублей. В исследовании также участвовали Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Москва, Нижний Новгород и Красноярск, однако стоимости новогодних столов в этих городах не приводятся.
Аналитики «Ромир» отметили, что в семи городах из десяти самые низкие цены на продукты в «Пятерочке» — в среднем по стране корзина обойдется в 6653 рубля. Далее идет «Магнит» (7095 рублей), «Самокат» (9736 рублей) и «Вкусвилл» (10 922 рубля).
Салат «Оливье» в этом году обойдется в 576 рублей:
Отметим, что набор продуктов для праздничного стола включал 23 позиции на семью из 3-4 человек. В состав корзины вошли 1 кг говядины и 1 кг курицы, полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, полкилограмма соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-граммовая банка красной икры и 350-граммовая банка рыбных консервов.
Также в списке указаны 200 грамм сливочного масла и 300 грамм сыров, полкилограмма консервированных овощей, половина буханки ржаного хлеба и 350 граммов пшеничного хлеба.
Отдельно вошли готовые салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» — каждый по 1 кг.
Из овощей и фруктов в наборе 800 граммов картофеля, по полкилограмма помидоров и огурцов, 1 кг апельсинов, 600 грамм яблок и 200 граммов лимонов. Из десертов — полкилограмма разных конфет и торт.
Из напитков представлены литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре стоимость новогодних деревьев начинается от 2000 рублей. В продаже есть сосны, ели и пихты.