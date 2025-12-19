От 7 до 11 тыс. рублей. Аналитики подсчитали, сколько в Краснодаре стоит продуктовая корзина на новогоднй стол

Краснодарцам корзина новогодних товаров обойдется в 9561 рубль. Аналитики сравнили цены на продукты в разных сетях

18 декабря центр мониторинга «Ромир» опубликовал исследование с подсчетом стоимости продуктовой корзины на Новый год в городах-миллионниках России. Мониторинг цен проводился в сетевых магазинах у дома и сервисах быстрой доставки.

В Краснодаре стоимость новогодней корзины в среднем составила 9561 рубль. Дешевле всего ее собрать в «Пятерочке» — за 7590 рублей, дороже в «Магните» — 8324 рубля. Самым дорогим вариантом оказался магазин «Вкусвилл» — 11 428 рублей.

В Санкт-Петербурге корзина более доступная — в среднем ее стоимость составила 8320 рублей, в Новосибирске — 8349 рублей. В исследовании также участвовали Екатеринбург, Казань, Уфа, Челябинск, Москва, Нижний Новгород и Красноярск, однако стоимости новогодних столов в этих городах не приводятся.

Аналитики «Ромир» отметили, что в семи городах из десяти самые низкие цены на продукты в «Пятерочке» — в среднем по стране корзина обойдется в 6653 рубля. Далее идет «Магнит» (7095 рублей), «Самокат» (9736 рублей) и «Вкусвилл» (10 922 рубля).